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СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте вне ЕАЭС

СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте вне ЕАЭС - 17.07.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте вне ЕАЭС

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о добровольном клеймении ювелирных изделий, предназначенных для экспорта за пределами Евразийского... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:15+0300

2024-07-17T12:15+0300

2024-07-17T12:15+0300

россия

еаэс

ювелирные украшения

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о добровольном клеймении ювелирных изделий, предназначенных для экспорта за пределами Евразийского экономического союза. Закон предусматривает добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в государства, не входящие в ЕАЭС, при условии нанесения на такие изделия двухмерного штрихового кода. Полномочия по нанесению такого двухмерного штрихового кода закрепляются за Федеральной пробирной палатой, а также за ней закрепляются полномочия по определению состава и элементов государственного пробирного клейма. Также инициативой разрешается юрлицам приобретать у физлиц, не являющихся ИП, прошедшие эмиссию монеты из драгоценных металлов - по договорю купли-продажи. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

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россия, еаэс, ювелирные украшения