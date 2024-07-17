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СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте вне ЕАЭС - 17.07.2024, ПРАЙМ
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СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте вне ЕАЭС
СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте вне ЕАЭС - 17.07.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте вне ЕАЭС
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о добровольном клеймении ювелирных изделий, предназначенных для экспорта за пределами Евразийского... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:15+0300
2024-07-17T12:15+0300
россия
еаэс
ювелирные украшения
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о добровольном клеймении ювелирных изделий, предназначенных для экспорта за пределами Евразийского экономического союза. Закон предусматривает добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в государства, не входящие в ЕАЭС, при условии нанесения на такие изделия двухмерного штрихового кода. Полномочия по нанесению такого двухмерного штрихового кода закрепляются за Федеральной пробирной палатой, а также за ней закрепляются полномочия по определению состава и элементов государственного пробирного клейма. Также инициативой разрешается юрлицам приобретать у физлиц, не являющихся ИП, прошедшие эмиссию монеты из драгоценных металлов - по договорю купли-продажи. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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россия, еаэс, ювелирные украшения
РОССИЯ, ЕАЭС, ювелирные украшения
12:15 17.07.2024
 
СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте вне ЕАЭС

СФ одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте за пределы ЕАЭС

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о добровольном клеймении ювелирных изделий, предназначенных для экспорта за пределами Евразийского экономического союза.
Закон предусматривает добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в государства, не входящие в ЕАЭС, при условии нанесения на такие изделия двухмерного штрихового кода. Полномочия по нанесению такого двухмерного штрихового кода закрепляются за Федеральной пробирной палатой, а также за ней закрепляются полномочия по определению состава и элементов государственного пробирного клейма.
Также инициативой разрешается юрлицам приобретать у физлиц, не являющихся ИП, прошедшие эмиссию монеты из драгоценных металлов - по договорю купли-продажи.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
 
РОССИЯЕАЭСювелирные украшения
 
 
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