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Электрокары Exlantix выходят на российский рынок - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Электрокары Exlantix выходят на российский рынок
Электрокары Exlantix выходят на российский рынок - 17.07.2024, ПРАЙМ
Электрокары Exlantix выходят на российский рынок
Автосалоны бренда Exlantix начнут свою работу "в ближайшие месяцы". Сервисные зоны будут оборудованы минимально тремя постами обслуживания, кроме того,... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:56+0300
2024-07-17T16:56+0300
электромобили
россия
авто
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ Автосалоны бренда Exlantix начнут свою работу "в ближайшие месяцы". Сервисные зоны будут оборудованы минимально тремя постами обслуживания, кроме того, посетителям будет доступна зарядка на собственной зарядной станции. Об этом сообщило издание Motor со ссылкой на российское представительство бренда."Во всех центрах будут доступны гарантийное послепродажное обслуживание автомобилей, оригинальные запасные части, кузовной ремонт, дополнительное оборудование и аксессуары", — отметили в компании.Первой моделью электромобилей Exlantix, выпущенной на российский рынок, назван электрический седан ES. По неподтверждённым данным, ES будет иметь два мотора мощностью 480 лошадиных сил и батарею емкостью 79,9 киловатт-часа. Подобные характеристики позволят электромобилю проезжать до 650 километров без подзарядки. Помимо этого, есть информация о наполнении электромобиля: автоматические двери оснащены доводчиками, есть функция регулировки кресла и рулевой колонки, памяти положения сидений, есть проекционный дисплей. Цены на седан ES компания пока не анонсировала.Пресс-служба Exlantix также привела список городов, в которых будут открыты дилерские центры бренда: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень и Нижний Новгород.
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электромобили, россия, авто
электромобили, РОССИЯ, Авто
16:56 17.07.2024
 
Электрокары Exlantix выходят на российский рынок

Motor: автосалоны Exlantix с электрокарами начнут работу в РФ в ближайшие месяцы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗарядка электромобилей на Малой Дмитровке
Зарядка электромобилей на Малой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ Автосалоны бренда Exlantix начнут свою работу "в ближайшие месяцы". Сервисные зоны будут оборудованы минимально тремя постами обслуживания, кроме того, посетителям будет доступна зарядка на собственной зарядной станции. Об этом сообщило издание Motor со ссылкой на российское представительство бренда.
"Во всех центрах будут доступны гарантийное послепродажное обслуживание автомобилей, оригинальные запасные части, кузовной ремонт, дополнительное оборудование и аксессуары", — отметили в компании.
Первой моделью электромобилей Exlantix, выпущенной на российский рынок, назван электрический седан ES. По неподтверждённым данным, ES будет иметь два мотора мощностью 480 лошадиных сил и батарею емкостью 79,9 киловатт-часа. Подобные характеристики позволят электромобилю проезжать до 650 километров без подзарядки.
Помимо этого, есть информация о наполнении электромобиля: автоматические двери оснащены доводчиками, есть функция регулировки кресла и рулевой колонки, памяти положения сидений, есть проекционный дисплей. Цены на седан ES компания пока не анонсировала.
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Пресс-служба Exlantix также привела список городов, в которых будут открыты дилерские центры бренда: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень и Нижний Новгород.
 
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