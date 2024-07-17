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Китай готов с Венгрией способствовать урегулированию на Украине
Китай готов с Венгрией способствовать урегулированию на Украине - 17.07.2024, ПРАЙМ
Китай готов с Венгрией способствовать урегулированию на Украине
Китай готов сотрудничать с Венгрией с целью способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования, заявил глава МИД КНР Ван И в | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T05:25+0300
2024-07-17T05:25+0300
2024-07-17T05:25+0300
спецоперация на украине
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ПЕКИН, 17 июл - ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать с Венгрией с целью способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира, подавать больше рациональных голосов, способствовать развитию ситуации (на Украине - ред.) в направлении политического урегулирования", - отметил Ван И.Он добавил, что "самым неотложным делом сегодня и реалистичной целью является содействие скорейшему охлаждению ситуации на Украине", а также чтобы "все стороны как можно скорее пришли к консенсусу в таких аспектах как избежание расширения поля боя, эскалации боевых действий и провокаций, а также создание условий для прекращения огня и возобновление мирных переговоров". Венгерский премьер Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://1prime.ru/20240716/plan-850178588.html
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китай, венгрия
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, ВЕНГРИЯ
Китай готов с Венгрией способствовать урегулированию на Украине
Ван И: Китай готов с Венгрией способствовать политическому урегулированию на Украине
ПЕКИН, 17 июл - ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать с Венгрией с целью способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
"Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира, подавать больше рациональных голосов, способствовать развитию ситуации (на Украине - ред.) в направлении политического урегулирования", - отметил Ван И.
Он добавил, что "самым неотложным делом сегодня и реалистичной целью является содействие скорейшему охлаждению ситуации на Украине", а также чтобы "все стороны как можно скорее пришли к консенсусу в таких аспектах как избежание расширения поля боя, эскалации боевых действий и провокаций, а также создание условий для прекращения огня и возобновление мирных переговоров".
Швейцария не получила мирного плана Орбана по Украине, заявил МИД страны
Венгерский премьер Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.