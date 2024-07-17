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Компании, связанные с Global Spirits, передали в доход России

Компании, связанные с Global Spirits, передали в доход России - 17.07.2024, ПРАЙМ

Компании, связанные с Global Spirits, передали в доход России

Компании, связанные с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским олигархом Евгением Черняком, переданы в доход России,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:46+0300

2024-07-17T16:46+0300

2024-07-17T16:46+0300

россия

фссп

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Компании, связанные с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским олигархом Евгением Черняком, переданы в доход России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. "ФССП РФ обращены доли в уставных капиталах юридических лиц и акций, зарегистрированных за гражданами в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Должниками по исполнительным производствам являются: Беспалов А.С., Курбаков И.М., Компания "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед" (Brand Group Corporation Limited), ООО "Родник и К", ООО "Стандарт качества", ООО "Русский север"", - сказали в ведомстве. В ФССП добавили, что в доход государства обращено 100% долей в уставных капиталах "Стандарт качества", "Русский север", "Родник и К", "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень". Всех их учредителем является Александр Беспалов, в компаниях "Родник и К", "Стандарт качества" и "Русский север" - совместно с Иваном Курбаковым. "Также в доход государства обращено 8459 обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированных за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед" (Brand Group Corporation Limited)", - заключили в ФССП. Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед". Суд также запретил на территории РФ деятельность объединения, включающего Черняка, Александра Беспалова, Ивана Курбакова и Андрея Лазутина. В отношении Черняка в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, бизнесмен был объявлен в розыск. С начала СВО он перечислил на нужды ВСУ более 1 миллиарда рублей. Беспалов проходит по тому же уголовному делу и в настоящее время арестован. Как полагает следствие, последний помогал поддерживать деятельность предприятий, размещенных в РФ, а средства перечислял офшорным компаниям для финансирования террористической деятельности ВСУ. А Лазутин и Курбаков выступают держателями активов Черняка в РФ. В числе источников доходов этой группы в России были семь компаний холдинга Global Spirits, которые решением суда были обращены доход государства (бренды "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов", "Микадо"). Конечным бенефициаром холдинга является Черняк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фссп