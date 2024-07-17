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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 18 июля

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 18 июля - 17.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 18 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T17:34+0300

2024-07-17T17:34+0300

2024-07-17T17:39+0300

россия

курс

usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872 рубля, евро увеличился на 4,09 копейки, до 96,3046 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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