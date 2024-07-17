https://1prime.ru/20240717/kurs-850219133.html
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 18 июля
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 18 июля - 17.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 18 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:34+0300
2024-07-17T17:34+0300
2024-07-17T17:39+0300
россия
курс
usd/rub - курс доллара к рублю
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872 рубля, евро увеличился на 4,09 копейки, до 96,3046 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курс
РОССИЯ, КУРС, USD/RUB - Курс доллара к рублю
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 18 июля
ЦБ: курс доллара на 18 июля - 88,09 рубля, евро - 96,30 рубля, юаня - 12,05 руб
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872 рубля, евро увеличился на 4,09 копейки, до 96,3046 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.