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Названы особенности новой модели Ларгус Куб

Названы особенности новой модели Ларгус Куб - 17.07.2024, ПРАЙМ

Названы особенности новой модели Ларгус Куб

После возобновления сборки Ларгусов нижегородский "Промтех" начал производство спецмашин. Ларгус Куб, созданный почти десять лет назад, был увеличен в объеме и... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:46+0300

2024-07-17T12:46+0300

2024-07-17T12:47+0300

авто

lada largus

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. После возобновления сборки Ларгусов нижегородский "Промтех" начал производство спецмашин. Ларгус Куб, созданный почти десять лет назад, был увеличен в объеме и получил новое имя, сообщается в обзоре журнала "За рулем".Ларгус Куб сохранил колесную базу, но получил дополнительные 70 сантиметров за счет заднего свеса. Грузоподъемность автомобиля составляет 850 килограммов, а полная масса - 2,2 тонны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа первых партиях Ларгусов используются компоненты от Renault, но постепенно их заменят на китайские и российские.Длина Ларгуса Куб составляет 4970 миллиметров, а объем фургона - 4,9 кубометра, что больше, чем у предыдущей версии.В салоне улучшена эргономика, задний диван теперь на одном уровне с передними креслами, а форточки в задних дверях убраны.Изначально Ларгус Куб был оснащен стандартной подвеской, но позже были добавлены пневмобаллоны.Промтех готов построить спецмашины по индивидуальным заказам, и модель находится в процессе сертификации.Минимальная цена Ларгуса Куб составит около 2,65 миллиона рублей, что на один миллион дешевле заводского фургона.Старт продаж запланирован на лето, а к заказу доступны машины в трех версиях — фургоны, социальное такси и скорая помощь, говорится в публикации.

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авто, lada largus