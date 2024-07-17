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Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, заявил Медведев - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, заявил Медведев
Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, заявил Медведев - 17.07.2024, ПРАЙМ
Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, заявил Медведев
Россия в настоящее время намного сильнее, нежели 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T05:21+0300
2024-07-17T05:21+0300
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в настоящее время намного сильнее, нежели 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".При этом, по его словам, Москва по-прежнему делает ставку на дипломатические усилия, а не военную мощь, Медведев отметил, что "свернуть шею" режиму в Киеве можно было еще в нулевые годы, однако подобные конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку и тогда вмешательство стран НАТО было бы почти неизбежным. "Сегодня наша страна много сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту. При этом мы по-прежнему считаем правильной нормой поведения в современном мире взаимное уважение и невмешательство в дела других государств, делая ставку на дипломатические усилия, а не на военную мощь или финансовый подкуп. Выступаем за справедливый и многополярный миропорядок. Руководствуемся духом и буквой международных договоров", - сказал зампред Совбеза.
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дмитрий медведев, украина
Дмитрий Медведев, УКРАИНА
05:21 17.07.2024
 
Россия сейчас намного сильнее, чем 20 лет назад, заявил Медведев

Медведев: Россия сейчас гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в настоящее время намного сильнее, нежели 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к конфликту с Западом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
При этом, по его словам, Москва по-прежнему делает ставку на дипломатические усилия, а не военную мощь,
Медведев отметил, что "свернуть шею" режиму в Киеве можно было еще в нулевые годы, однако подобные конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку и тогда вмешательство стран НАТО было бы почти неизбежным.
"Сегодня наша страна много сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту. При этом мы по-прежнему считаем правильной нормой поведения в современном мире взаимное уважение и невмешательство в дела других государств, делая ставку на дипломатические усилия, а не на военную мощь или финансовый подкуп. Выступаем за справедливый и многополярный миропорядок. Руководствуемся духом и буквой международных договоров", - сказал зампред Совбеза.
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