https://1prime.ru/20240717/minoborony-850215331.html
Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО
Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО - 17.07.2024, ПРАЙМ
Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО
Министерство обороны России предложило установить справку участника специальной операции, которая будет использоваться для подтверждения права на правовую и... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:57+0300
2024-07-17T15:57+0300
2024-07-17T16:05+0300
россия
минобороны
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны России предложило установить справку участника специальной операции, которая будет использоваться для подтверждения права на правовую и социальную защиту.В соответствии с проектом постановления правительства России, такая справка может быть выдана участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Также справка может быть выдана членам семей участников операции.В пояснительной записке к проекту отмечается, что выдача справки позволит ускорить предоставление мер защиты и поддержки участникам спецоперации.
https://1prime.ru/20240708/minoborony-849912967.html
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РОССИЯ, Минобороны, Спецоперация на Украине
Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО
Минобороны России предложили утвердить справку об участии в СВО
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны России предложило установить справку участника специальной операции, которая будет использоваться для подтверждения права на правовую и социальную защиту.
В соответствии с проектом постановления правительства России, такая справка может быть выдана участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Также справка может быть выдана членам семей участников операции.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что выдача справки позволит ускорить предоставление мер защиты и поддержки участникам спецоперации.
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