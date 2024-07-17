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Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО
Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО - 17.07.2024, ПРАЙМ
Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО
Министерство обороны России предложило установить справку участника специальной операции, которая будет использоваться для подтверждения права на правовую и... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:57+0300
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россия
минобороны
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны России предложило установить справку участника специальной операции, которая будет использоваться для подтверждения права на правовую и социальную защиту.В соответствии с проектом постановления правительства России, такая справка может быть выдана участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Также справка может быть выдана членам семей участников операции.В пояснительной записке к проекту отмечается, что выдача справки позволит ускорить предоставление мер защиты и поддержки участникам спецоперации.
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россия, минобороны
РОССИЯ, Минобороны, Спецоперация на Украине
15:57 17.07.2024 (обновлено: 16:05 17.07.2024)
 
Минобороны предложило утвердить справку об участии в СВО

Минобороны России предложили утвердить справку об участии в СВО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны России предложило установить справку участника специальной операции, которая будет использоваться для подтверждения права на правовую и социальную защиту.
В соответствии с проектом постановления правительства России, такая справка может быть выдана участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Также справка может быть выдана членам семей участников операции.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что выдача справки позволит ускорить предоставление мер защиты и поддержки участникам спецоперации.
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