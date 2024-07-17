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В Китае и России изучают возможность сотрудничества по системе "Мир"

В Китае и России изучают возможность сотрудничества по системе "Мир" - 17.07.2024, ПРАЙМ

В Китае и России изучают возможность сотрудничества по системе "Мир"

Финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир", рассказал в интервью "Известиям" посол Китая в Москве Чжан... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T07:14+0300

2024-07-17T07:14+0300

2024-07-17T07:14+0300

экономика

карта "мир"

россия

китай

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир", рассказал в интервью "Известиям" посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.Так он ответил на вопрос, планирует ли Китай принимать карту российской платежной системы "Мир" и рассматривается ли введение других способов оплаты для россиян в Китае.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам дипломата, с января по май этого года в Китай приехали более 12 миллионов иностранных туристов."Для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает "Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты", позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать всё больше зарубежных электронных кошельков, в том числе российскими туристами", — отметил он.В настоящее время в ряде стран есть возможность осуществлять платежи посредством карты "Мир". Российская платежная система находится под американскими санкциями.

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китай

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карта "мир", россия, китай