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В Китае и России изучают возможность сотрудничества по системе "Мир" - 17.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Китае и России изучают возможность сотрудничества по системе "Мир"
В Китае и России изучают возможность сотрудничества по системе "Мир" - 17.07.2024, ПРАЙМ
В Китае и России изучают возможность сотрудничества по системе "Мир"
Финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир", рассказал в интервью "Известиям" посол Китая в Москве Чжан... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T07:14+0300
2024-07-17T07:14+0300
экономика
карта "мир"
россия
китай
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир", рассказал в интервью "Известиям" посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.Так он ответил на вопрос, планирует ли Китай принимать карту российской платежной системы "Мир" и рассматривается ли введение других способов оплаты для россиян в Китае.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам дипломата, с января по май этого года в Китай приехали более 12 миллионов иностранных туристов."Для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает "Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты", позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать всё больше зарубежных электронных кошельков, в том числе российскими туристами", — отметил он.В настоящее время в ряде стран есть возможность осуществлять платежи посредством карты "Мир". Российская платежная система находится под американскими санкциями.
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карта "мир", россия, китай
Экономика, карта "Мир", РОССИЯ, КИТАЙ
07:14 17.07.2024
 
В Китае и России изучают возможность сотрудничества по системе "Мир"

Посол Китая в России: в двух странах изучают возможности сотрудничества по системе "Мир"

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир", рассказал в интервью "Известиям" посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
Так он ответил на вопрос, планирует ли Китай принимать карту российской платежной системы "Мир" и рассматривается ли введение других способов оплаты для россиян в Китае.
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По словам дипломата, с января по май этого года в Китай приехали более 12 миллионов иностранных туристов.
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Карты "Мир" начали работать в Мьянме
Вчера, 05:06
"Для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает "Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты", позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать всё больше зарубежных электронных кошельков, в том числе российскими туристами", — отметил он.
В настоящее время в ряде стран есть возможность осуществлять платежи посредством карты "Мир". Российская платежная система находится под американскими санкциями.
 
Экономикакарта "Мир"РОССИЯКИТАЙ
 
 
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