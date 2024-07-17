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Между Путиным и Трампом. Названа главная угроза для НАТО - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Между Путиным и Трампом. Названа главная угроза для НАТО
Между Путиным и Трампом. Названа главная угроза для НАТО - 17.07.2024, ПРАЙМ
Между Путиным и Трампом. Названа главная угроза для НАТО
НАТО сталкивается с внешней угрозой в лице президента России Владимира Путина и внутренней угрозой в виде возможного переизбрания Дональда Трампа на пост... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:50+0300
2024-07-17T11:13+0300
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нато
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. НАТО сталкивается с внешней угрозой в лице президента России Владимира Путина и внутренней угрозой в виде возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, пишет обозреватель Доминик Муази для французского издания Les Echos.Он напоминает, что саммит альянса в Вашингтоне прошел на фоне сообщений о бомбардировках в Киеве и покушения на Трампа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора, в нынешних условиях НАТО становится более востребованной, в то время как влияние США уменьшается. Так, Финляндия и Швеция присоединились к альянсу, что увеличило его членство до 32 стран. Сейчас 23 из 32 стран-членов НАТО тратят на оборону не менее 2% ВВП, что является значительным прогрессом, отмечает он.В то же время НАТО сталкивается с вызовами, включая российскую угрозу и растущий популизм в Европе. Так, Венгрия под руководством Виктора Орбана подчеркивает свои разногласия с общей линией.Говоря о взаимоотношениях альянса с Киевом, автор отмечает, что НАТО оказывает помощь Украине, однако не стремится к ее полной победе над Россией.Автор делает вывод, что НАТО нуждается в единстве и солидарности, особенно со стороны США. Покушение на Трампа укрепило его позиции, в то время как действующий президент и кандидат от демократов Джо Байден выглядит слабым.Муази уверен, что вице-президент Камала Харрис может стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США, что укрепит НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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нато, сша, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, НАТО, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
10:50 17.07.2024 (обновлено: 11:13 17.07.2024)
 
Между Путиным и Трампом. Названа главная угроза для НАТО

Les Echos: возможное президентство Трампа будет главной угрозой для НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. НАТО сталкивается с внешней угрозой в лице президента России Владимира Путина и внутренней угрозой в виде возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, пишет обозреватель Доминик Муази для французского издания Les Echos.
Он напоминает, что саммит альянса в Вашингтоне прошел на фоне сообщений о бомбардировках в Киеве и покушения на Трампа.
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По мнению автора, в нынешних условиях НАТО становится более востребованной, в то время как влияние США уменьшается. Так, Финляндия и Швеция присоединились к альянсу, что увеличило его членство до 32 стран. Сейчас 23 из 32 стран-членов НАТО тратят на оборону не менее 2% ВВП, что является значительным прогрессом, отмечает он.
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В то же время НАТО сталкивается с вызовами, включая российскую угрозу и растущий популизм в Европе. Так, Венгрия под руководством Виктора Орбана подчеркивает свои разногласия с общей линией.
Говоря о взаимоотношениях альянса с Киевом, автор отмечает, что НАТО оказывает помощь Украине, однако не стремится к ее полной победе над Россией.
Автор делает вывод, что НАТО нуждается в единстве и солидарности, особенно со стороны США. Покушение на Трампа укрепило его позиции, в то время как действующий президент и кандидат от демократов Джо Байден выглядит слабым.
Муази уверен, что вице-президент Камала Харрис может стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США, что укрепит НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеНАТОСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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