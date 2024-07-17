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Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились - 17.07.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июля, неожиданно снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1%,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T17:34+0300

2024-07-17T17:34+0300

2024-07-17T17:41+0300

нефть

сша

энергетика

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июля, неожиданно снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 440,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали роста запасов на 0,8 миллиона баррелей.Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 12 июля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки, добавляется в обзоре.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,24 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 9 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 60 тысяч баррелей в день, до 13,77 миллиона.Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 12 июля, увеличился на 0,65 миллиона баррелей - до 373,722 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

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нефть, сша