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Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти
Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти - 17.07.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти
Два почти идентичных нефтяных танкера попытались обойти антироссийские санкции посредством тайной перевалки нефти, передает агентство Bloomberg. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:04+0300
2024-07-17T15:04+0300
энергетика
россия
танкер
нефть
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Два почти идентичных нефтяных танкера попытались обойти антироссийские санкции посредством тайной перевалки нефти, передает агентство Bloomberg."В начале этого месяца 1089-футовый супертанкер Oxis получил около 1 миллиона баррелей российской нефти сорта Urals с другого судна", — говорится в материале.По данным компании TankerTrackers.com Inc, специализирующейся на выявлении тайных грузоперевозок, судно-перевозчик было одним из двух, принадлежащих и управляемых российской государственной танкерной компанией ПАО "Совкомфлот".Эти маневры показывают, как Россия может обходить санкции и как сложно будет постоянно контролировать поток нефти. Кроме того, тот факт, что российские нефтеотправители считают необходимым идти на такие меры, также говорит о том, что покупатели не готовы открыто игнорировать санкции США, принимая российские грузы, доставленные на танкерах, находящихся под санкциями. Это в свою очередь приведет к увеличению стоимости перевозки баррелей на этих судах.Большинство из 53 танкеров, используемых Россией и попавших под санкции США, Великобритании или Европейского союза с октября, простаивают без дела. Около половины из 21 танкера "Совкомфлота", попавшего под санкции, были переименованы. В настоящее время Москва постепенно начинает возвращать некоторые из них в эксплуатацию, заключили в публикации.
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россия, танкер, нефть
Энергетика, РОССИЯ, танкер, Нефть
15:04 17.07.2024
 
Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти

Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти в танкерах

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Два почти идентичных нефтяных танкера попытались обойти антироссийские санкции посредством тайной перевалки нефти, передает агентство Bloomberg.
"В начале этого месяца 1089-футовый супертанкер Oxis получил около 1 миллиона баррелей российской нефти сорта Urals с другого судна", — говорится в материале.
По данным компании TankerTrackers.com Inc, специализирующейся на выявлении тайных грузоперевозок, судно-перевозчик было одним из двух, принадлежащих и управляемых российской государственной танкерной компанией ПАО "Совкомфлот".
Эти маневры показывают, как Россия может обходить санкции и как сложно будет постоянно контролировать поток нефти. Кроме того, тот факт, что российские нефтеотправители считают необходимым идти на такие меры, также говорит о том, что покупатели не готовы открыто игнорировать санкции США, принимая российские грузы, доставленные на танкерах, находящихся под санкциями. Это в свою очередь приведет к увеличению стоимости перевозки баррелей на этих судах.
Большинство из 53 танкеров, используемых Россией и попавших под санкции США, Великобритании или Европейского союза с октября, простаивают без дела. Около половины из 21 танкера "Совкомфлота", попавшего под санкции, были переименованы. В настоящее время Москва постепенно начинает возвращать некоторые из них в эксплуатацию, заключили в публикации.
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ЭнергетикаРОССИЯтанкерНефть
 
 
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