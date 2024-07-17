https://1prime.ru/20240717/oil-850213207.html

Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти

Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти - 17.07.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти

Два почти идентичных нефтяных танкера попытались обойти антироссийские санкции посредством тайной перевалки нефти, передает агентство Bloomberg. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:04+0300

2024-07-17T15:04+0300

2024-07-17T15:04+0300

энергетика

россия

танкер

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/79/840697903_0:91:3111:1841_1920x0_80_0_0_42f596fd9c762a6694ad89ccadcb86a0.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Два почти идентичных нефтяных танкера попытались обойти антироссийские санкции посредством тайной перевалки нефти, передает агентство Bloomberg."В начале этого месяца 1089-футовый супертанкер Oxis получил около 1 миллиона баррелей российской нефти сорта Urals с другого судна", — говорится в материале.По данным компании TankerTrackers.com Inc, специализирующейся на выявлении тайных грузоперевозок, судно-перевозчик было одним из двух, принадлежащих и управляемых российской государственной танкерной компанией ПАО "Совкомфлот".Эти маневры показывают, как Россия может обходить санкции и как сложно будет постоянно контролировать поток нефти. Кроме того, тот факт, что российские нефтеотправители считают необходимым идти на такие меры, также говорит о том, что покупатели не готовы открыто игнорировать санкции США, принимая российские грузы, доставленные на танкерах, находящихся под санкциями. Это в свою очередь приведет к увеличению стоимости перевозки баррелей на этих судах.Большинство из 53 танкеров, используемых Россией и попавших под санкции США, Великобритании или Европейского союза с октября, простаивают без дела. Около половины из 21 танкера "Совкомфлота", попавшего под санкции, были переименованы. В настоящее время Москва постепенно начинает возвращать некоторые из них в эксплуатацию, заключили в публикации.

https://1prime.ru/20240610/oil-849032976.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, танкер, нефть