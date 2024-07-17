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Песков оценил заявления Европы о помощи Киеву в военных делах
Песков оценил заявления Европы о помощи Киеву в военных делах - 17.07.2024, ПРАЙМ
Песков оценил заявления Европы о помощи Киеву в военных делах
Европа заявляет о решимости оказывать Киеву поддержку и "изобличает" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - это ответ на его "мирную миссию". Так сообщил... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T13:13+0300
2024-07-17T13:13+0300
2024-07-17T13:13+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Европа заявляет о решимости оказывать Киеву поддержку и "изобличает" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - это ответ на его "мирную миссию". Так сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Орбан в рамках мирной инициативы посещал с визитом Киев, Москву, Пекин и Флориду, после чего направил лидерам ЕС соответствующий отчет. Как отмечал политический директор премьера Балаж Орбан, мирный план по Украине лежит на столе у всех глав стран-членов союза.Брюссель раскритиковал тот факт, что Орбан провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.Пескову задали вопрос, поступала ли реакция Запада после данных предложений."Ответы были, даже публичные ответы - вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах. Наверное, это и есть ответ", - ответил он.
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дмитрий песков, венгрия, виктор орбан, ес
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
Песков оценил заявления Европы о помощи Киеву в военных делах
Песков: заявления Европы о помощи Киеву в военных делах - ответ на мирный план Орбана
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Европа заявляет о решимости оказывать Киеву поддержку и "изобличает" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - это ответ на его "мирную миссию". Так сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Орбан в рамках мирной инициативы посещал с визитом Киев, Москву, Пекин и Флориду, после чего направил лидерам ЕС соответствующий отчет. Как отмечал политический директор премьера Балаж Орбан, мирный план по Украине лежит на столе у всех глав стран-членов союза.
Брюссель раскритиковал тот факт, что Орбан провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Пескову задали вопрос, поступала ли реакция Запада после данных предложений.
"Ответы были, даже публичные ответы - вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах. Наверное, это и есть ответ", - ответил он.
Швейцария не получила мирного плана Орбана по Украине, заявил МИД страны