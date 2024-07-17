https://1prime.ru/20240717/plennye-850212796.html

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95"

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95" - 17.07.2024, ПРАЙМ

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95"

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T14:52+0300

2024-07-17T14:52+0300

2024-07-17T14:52+0300

спецоперация на украине

украина

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обмен пленными

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. "Семнадцатого июля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении. Как сообщили в оборонном ведомстве, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В МО РФ добавили, что посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.Ранее РФ и Украина в июне провели обмен пленными по формуле "90 на 90", содействие по возвращению российских военных также оказывали ОАЭ.

https://1prime.ru/20240716/medvedev-850139332.html

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украина, россия, обмен, обмен пленными