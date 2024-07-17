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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95" - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95"
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95" - 17.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95"
Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:52+0300
2024-07-17T14:52+0300
спецоперация на украине
украина
россия
обмен
обмен пленными
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. "Семнадцатого июля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении. Как сообщили в оборонном ведомстве, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В МО РФ добавили, что посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.Ранее РФ и Украина в июне провели обмен пленными по формуле "90 на 90", содействие по возвращению российских военных также оказывали ОАЭ.
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украина, россия, обмен, обмен пленными
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, обмен, обмен пленными
14:52 17.07.2024
 
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95"

МО: из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.
"Семнадцатого июля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении.
Как сообщили в оборонном ведомстве, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России.
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Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В МО РФ добавили, что посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее РФ и Украина в июне провели обмен пленными по формуле "90 на 90", содействие по возвращению российских военных также оказывали ОАЭ.
 
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