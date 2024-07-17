https://1prime.ru/20240717/plennye-850212796.html
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95"
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95" - 17.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95"
Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:52+0300
2024-07-17T14:52+0300
2024-07-17T14:52+0300
спецоперация на украине
украина
россия
обмен
обмен пленными
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849491438_0:83:1562:962_1920x0_80_0_0_c7afe79d8de1014ac39fecd67d75bd6a.jpg
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. "Семнадцатого июля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении. Как сообщили в оборонном ведомстве, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В МО РФ добавили, что посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.Ранее РФ и Украина в июне провели обмен пленными по формуле "90 на 90", содействие по возвращению российских военных также оказывали ОАЭ.
https://1prime.ru/20240716/medvedev-850139332.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849491438_85:0:1477:1044_1920x0_80_0_0_627aac42d63d53b9ece61f4f04ed46a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, обмен, обмен пленными
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, обмен, обмен пленными
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "95 на 95"
МО: из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.
"Семнадцатого июля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении.
Как сообщили в оборонном ведомстве, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России.
"Не может быть пощады". Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В МО РФ добавили, что посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее РФ и Украина в июне провели обмен пленными по формуле "90 на 90", содействие по возвращению российских военных также оказывали ОАЭ.