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Обман с последствиями. Что грозит за скрученный пробег авто
Обман с последствиями. Что грозит за скрученный пробег авто - 17.07.2024, ПРАЙМ
Обман с последствиями. Что грозит за скрученный пробег авто
В России могут ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях. С этой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета Госдумы по... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:52+0300
2024-07-17T12:52+0300
2024-07-17T12:52+0300
авто
пробег
автоэксперт
егор васильев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В России могут ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях. С этой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. В чем опасность скручивания и как его распознать, рассказал агентству “Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По его словам, скрученный пробег намного опасней, чем кажется на первый взгляд. Это не просто безобидный обман с целью поскорее продать подержанное авто, а введение покупателя в заблуждение с риском для его жизни и здоровья.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Любой автомобиль имеет определенный ресурс узлов и агрегатов, а также строгую периодичность технического обслуживания. Из-за скрученного пробега некоторые детали могут оказаться опасно изношенными и привести к возникновению аварии", - объясняет он.Кроме того, скрученный пробег приводит к тому, что злоумышленник фактически ворует деньги у покупателя, продавая автомобиль дороже, чем он есть на самом деле. И в том, и в другом случае мы имеем дело с преступлениями, которые не должны остаться безнаказанными, считает автоэксперт.Именно так скручивание пробега квалифицируют западные законодатели. В Германии оно считается уголовным преступлением, за которое грозит до года тюрьмы. В США были прецеденты, когда недобросовестных автопродавцов сажали в тюрьму на несколько лет и заставляли выплатить потерпевшим сотни тысяч долларов в виде компенсации.В России вариации наказания лишь обсуждаются. Так, ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) еще в прошлом году подготовила законопроект с предложением штрафовать за скручивание пробега физлиц на суммы до 300 тысяч рублей, юрлиц — до 1 миллиона. Но пока эти идеи не реализованы.При этом, судя по статистике, даже санкции в виде крупных денежных штрафов и тюремных заключений не дают никаких гарантий: машины со скрученными одометрами есть на всех рынках, и победить этот вид мошенничества пока не получается. Рекомендуемая специалистами проверка по внешнему виду позволяет существенно снизить вероятность покупки авто со скрученным пробегом. Но 100-процентных гарантий нет, поскольку на вторичном рынке часто попадаются машины, обслуживающиеся самостоятельно или в гаражных сервисах, а значит данные об их истинных пробегах не попадают в официальную статистику. Да и вероятность скручивания в этом случае намного выше, заключил Васильев.
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авто, пробег, автоэксперт, егор васильев
Авто, Пробег, автоэксперт, Егор Васильев
Обман с последствиями. Что грозит за скрученный пробег авто
Автоэксперт Васильев: скрученный пробег - риск для жизни покупателя авто
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
В России могут ввести
наказание за скрученный пробег на автомобилях. С этой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. В чем опасность скручивания и как его распознать, рассказал агентству “Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, скрученный пробег намного опасней, чем кажется на первый взгляд. Это не просто безобидный обман с целью поскорее продать подержанное авто, а введение покупателя в заблуждение с риском для его жизни и здоровья.
"Любой автомобиль имеет определенный ресурс узлов и агрегатов, а также строгую периодичность технического обслуживания. Из-за скрученного пробега некоторые детали могут оказаться опасно изношенными и привести к возникновению аварии", - объясняет он.
Кроме того, скрученный пробег приводит к тому, что злоумышленник фактически ворует деньги у покупателя, продавая автомобиль дороже, чем он есть на самом деле. И в том, и в другом случае мы имеем дело с преступлениями, которые не должны остаться безнаказанными, считает автоэксперт.
Именно так скручивание пробега квалифицируют западные законодатели. В Германии оно считается уголовным преступлением, за которое грозит до года тюрьмы. В США были прецеденты, когда недобросовестных автопродавцов сажали в тюрьму на несколько лет и заставляли выплатить потерпевшим сотни тысяч долларов в виде компенсации.
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В России вариации наказания лишь обсуждаются. Так, ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) еще в прошлом году подготовила законопроект с предложением штрафовать за скручивание пробега физлиц на суммы до 300 тысяч рублей, юрлиц — до 1 миллиона. Но пока эти идеи не реализованы.
При этом, судя по статистике, даже санкции в виде крупных денежных штрафов и тюремных заключений не дают никаких гарантий: машины со скрученными одометрами есть на всех рынках, и победить этот вид мошенничества пока не получается.
Рекомендуемая специалистами проверка по внешнему виду позволяет существенно снизить вероятность покупки авто со скрученным пробегом. Но 100-процентных гарантий нет, поскольку на вторичном рынке часто попадаются машины, обслуживающиеся самостоятельно или в гаражных сервисах, а значит данные об их истинных пробегах не попадают в официальную статистику. Да и вероятность скручивания в этом случае намного выше, заключил Васильев.
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