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Самолет ВВС Британии заметили над территорией Украины

Самолет ВВС Британии заметили над территорией Украины - 17.07.2024, ПРАЙМ

Самолет ВВС Британии заметили над территорией Украины

Над украинской территорией заметили учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 британских ВВС, свидетельствуют данные Flightradar. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T09:20+0300

2024-07-17T09:20+0300

2024-07-17T09:20+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Над украинской территорией заметили учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 британских ВВС, свидетельствуют данные Flightradar.Самолет появился над территорией Украины во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. После этого в течение дня воздушное судно пролетало над различными украинскими регионами.Траектория его полета пролегала, в частности, над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями.Кроме того, самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области. Около 1.32 мск самолет покинул территорию Украины в районе села Чабановка Закарпатской области.

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