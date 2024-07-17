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Самолет ВВС Британии заметили над территорией Украины
Самолет ВВС Британии заметили над территорией Украины - 17.07.2024, ПРАЙМ
Самолет ВВС Британии заметили над территорией Украины
Над украинской территорией заметили учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 британских ВВС, свидетельствуют данные Flightradar. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:20+0300
2024-07-17T09:20+0300
2024-07-17T09:20+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Над украинской территорией заметили учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 британских ВВС, свидетельствуют данные Flightradar.Самолет появился над территорией Украины во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. После этого в течение дня воздушное судно пролетало над различными украинскими регионами.Траектория его полета пролегала, в частности, над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями.Кроме того, самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области. Около 1.32 мск самолет покинул территорию Украины в районе села Чабановка Закарпатской области.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Самолет ВВС Британии заметили над территорией Украины
Flightradar: самолет ВВС Британии замечен над территорией Украины, в частности у Харькова
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Над украинской территорией заметили учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 британских ВВС, свидетельствуют данные Flightradar.
Самолет появился над территорией Украины во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. После этого в течение дня воздушное судно пролетало над различными украинскими регионами.
Траектория его полета пролегала, в частности, над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями.
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Кроме того, самолет был замечен над подконтрольных ВСУ частями ДНР и Запорожской области.
Около 1.32 мск самолет покинул территорию Украины в районе села Чабановка Закарпатской области.