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Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян - 17.07.2024, ПРАЙМ
Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Российским банкам могут кратно увеличить штрафы за обман клиентов, пишут "Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T13:34+0300
2024-07-17T13:34+0300
2024-07-17T13:34+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российским банкам могут кратно увеличить штрафы за обман клиентов, пишут "Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамуту."Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять", — отметил он в беседе с изданием.Отмечается, что такую инициативу поддержал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Отмечается, что предложение направлено на то, чтобы наказание для финансовых учреждений стало более серьезным и чтобы недобросовестные практики не оставались безнаказанными. Аксаков в свою очередь заметил, что штрафы за обман потребителей должны составлять 0,1% от капитала банка.Отмечается, что одной из наиболее распространенных практик обмана клиентов является незаконная продажа страховок. Кроме того, продажа инвестиционных продуктов под видом вкладов, незаконные запросы в БКИ и введение клиентов в заблуждение относительно процентной ставки по кредиту требуют повышенного внимания регулятора.Ожидается, что увеличение штрафов значительно повлияет на финансовое положение недобросовестных банков и поможет сократить их злоупотребления, заключили в издании.
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россия, банки, штраф
Экономика, РОССИЯ, Банки, штраф
Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
"Известия": банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Российским банкам могут кратно увеличить штрафы за обман клиентов, пишут
"Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамуту.
"Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять", — отметил он в беседе с изданием.
Отмечается, что такую инициативу поддержал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Отмечается, что предложение направлено на то, чтобы наказание для финансовых учреждений стало более серьезным и чтобы недобросовестные практики не оставались безнаказанными. Аксаков в свою очередь заметил, что штрафы за обман потребителей должны составлять 0,1% от капитала банка.
Отмечается, что одной из наиболее распространенных практик обмана клиентов является незаконная продажа страховок. Кроме того, продажа инвестиционных продуктов под видом вкладов, незаконные запросы в БКИ и введение клиентов в заблуждение относительно процентной ставки по кредиту требуют повышенного внимания регулятора.
Ожидается, что увеличение штрафов значительно повлияет на финансовое положение недобросовестных банков и поможет сократить их злоупотребления, заключили в издании.
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