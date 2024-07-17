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Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян - 17.07.2024, ПРАЙМ

Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

Российским банкам могут кратно увеличить штрафы за обман клиентов, пишут "Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T13:34+0300

2024-07-17T13:34+0300

2024-07-17T13:34+0300

экономика

россия

банки

штраф

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российским банкам могут кратно увеличить штрафы за обман клиентов, пишут "Известия" со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамуту."Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять", — отметил он в беседе с изданием.Отмечается, что такую инициативу поддержал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Отмечается, что предложение направлено на то, чтобы наказание для финансовых учреждений стало более серьезным и чтобы недобросовестные практики не оставались безнаказанными. Аксаков в свою очередь заметил, что штрафы за обман потребителей должны составлять 0,1% от капитала банка.Отмечается, что одной из наиболее распространенных практик обмана клиентов является незаконная продажа страховок. Кроме того, продажа инвестиционных продуктов под видом вкладов, незаконные запросы в БКИ и введение клиентов в заблуждение относительно процентной ставки по кредиту требуют повышенного внимания регулятора.Ожидается, что увеличение штрафов значительно повлияет на финансовое положение недобросовестных банков и поможет сократить их злоупотребления, заключили в издании.

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россия, банки, штраф