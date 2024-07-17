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"Соллерс" озвучил планы по продажам автомобилей - 17.07.2024, ПРАЙМ
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"Соллерс" озвучил планы по продажам автомобилей
"Соллерс" озвучил планы по продажам автомобилей - 17.07.2024, ПРАЙМ
"Соллерс" озвучил планы по продажам автомобилей
"Соллерс" планирует продать около 40 тысяч автомобилей УАЗ в 2024 году, что примерно на уровне прошлого года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T06:06+0300
2024-07-17T06:20+0300
экономика
авто
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" планирует продать около 40 тысяч автомобилей УАЗ в 2024 году, что примерно на уровне прошлого года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика. "Мы рассчитываем, что по УАЗу останемся примерно на уровне прошлого года: продажи составят около 40 тысяч", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 37,4 тысячи автомобилей УАЗ. Кроме того, "Соллерс" планирует увеличить продажи легких коммерческих автомобилей Sollers в 2024 году на 30-40%."Мы рассчитываем на существенный рост по легким коммерческим автомобилям Sollers в этом году. Конечно, очень многое сейчас будет зависеть от рынка. К сожалению, коммерческие клиенты очень чувствительны к сигналам, связанным со стоимостью денег: заявления про то, что ставка дальше будет расти, не добавляет им оптимизма", - отметила Каика."Но, тем не менее, я рассчитываю, что мы конкретно по легким коммерческим автомобилям Sollers сможем увеличить продажи не менее чем на 30-40% по сравнению с результатом за 2023 год", - уточнила она.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 8,5 тысяч легких коммерческих автомобилей Sollers. Таким образом, в этом году показатель может достичь 12 тысяч автомобилей."Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке - пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске - линейку УАЗ.
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авто, соллерс
Экономика, Авто, Соллерс
06:06 17.07.2024 (обновлено: 06:20 17.07.2024)
 
"Соллерс" озвучил планы по продажам автомобилей

"Соллерс" планирует продать около 40 тысяч автомобилей УАЗ в 2024 году

© Концерн УАЗновый УАЗ
новый УАЗ
© Концерн УАЗ
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. "Соллерс" планирует продать около 40 тысяч автомобилей УАЗ в 2024 году, что примерно на уровне прошлого года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика.
"Мы рассчитываем, что по УАЗу останемся примерно на уровне прошлого года: продажи составят около 40 тысяч", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 37,4 тысячи автомобилей УАЗ.
Кроме того, "Соллерс" планирует увеличить продажи легких коммерческих автомобилей Sollers в 2024 году на 30-40%.
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"Мы рассчитываем на существенный рост по легким коммерческим автомобилям Sollers в этом году. Конечно, очень многое сейчас будет зависеть от рынка. К сожалению, коммерческие клиенты очень чувствительны к сигналам, связанным со стоимостью денег: заявления про то, что ставка дальше будет расти, не добавляет им оптимизма", - отметила Каика.
"Но, тем не менее, я рассчитываю, что мы конкретно по легким коммерческим автомобилям Sollers сможем увеличить продажи не менее чем на 30-40% по сравнению с результатом за 2023 год", - уточнила она.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 8,5 тысяч легких коммерческих автомобилей Sollers. Таким образом, в этом году показатель может достичь 12 тысяч автомобилей.
"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке - пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске - линейку УАЗ.
 
ЭкономикаАвтоСоллерс
 
 
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