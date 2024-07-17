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Возвращенные из плена российские военнослужащие прибыли в Москву
Возвращенные из плена российские военнослужащие прибыли в Москву - 17.07.2024, ПРАЙМ
Возвращенные из плена российские военнослужащие прибыли в Москву
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда". | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T23:35+0300
2024-07-17T23:35+0300
2024-07-17T23:35+0300
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда". Минобороны РФ в среду сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих. Взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера при возвращении оказали ОАЭ. "Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Звезды". На видеоролике, опубликованном телеканалом, видно, как военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета "Ил-76".
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россия, пленные, обмен, обмен пленными, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, пленные, обмен, обмен пленными, УКРАИНА
Возвращенные из плена российские военнослужащие прибыли в Москву
Возвращенные из плена российские военнослужащие прибыли в Москву
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ.
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда"
.
Минобороны РФ в среду сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих. Взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера при возвращении оказали ОАЭ.
"Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Звезды".
На видеоролике, опубликованном телеканалом, видно, как военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета "Ил-76".