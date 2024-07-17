Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240717/ssha-850219611.html
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции - 17.07.2024, ПРАЙМ
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции
Главные доноры Демократической партии, от которой баллотируется действующий президент США Джо Байден, стремятся сместить его кандидатуру после неудачи на... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:46+0300
2024-07-17T17:46+0300
политика
сша
джо байден
дональд трамп
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_337583ba319ef5081239975c859b065f.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ Главные доноры Демократической партии, от которой баллотируется действующий президент США Джо Байден, стремятся сместить его кандидатуру после неудачи на дебатах. Одновременно с этим становится понятно, что влияние жертвователей всё больше ограничивается, передаёт новостное издание New York Times."Они звонят всем известным политикам, подстрекая их призвать к смещению Байдена. Они дают деньги членам конгресса, которые говорят правильные вещи, и удерживают деньги от тех, кто этого не делает. И даже самые скрытные доноры рассказывают журналистам, иногда под запись, о суматохе внутри партийного истеблишмента", - отмечается в газете.В попытке повлиять на исход предвыборной гонки влиятельные доноры, среди которых Том Стриклер, основатель голливудского агентства талантов, стремятся оказать давление на американских политиков. Так, Стриклер готов финансировать уязвимых кандидатов в Сенат за призыв Байдена выйти из предвыборной гонки.Тем не менее, денежные поступления от влиятельных доноров больше не являются решающими в борьбе за власть. Байден получает все больше небольших пожертвований, а его кампания переориентируется на массовую аудиторию.После неудачи на первых дебатах с Дональдом Трампом не только доноры, но и коллеги Байдена по партии призывают выбрать другого кандидата. Американский президент, в свою очередь, не готов выбыть из гонки.Вторые дебаты пройдут 10 сентября, а президентские выборы состоятся 5 ноября.
https://1prime.ru/20240714/bayden-850093229.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b42802c2a5c3416cf61596abd9ba847.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, дональд трамп, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США
17:46 17.07.2024
 
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции

NYT: влиятельные доноры демократов стремятся сместить Байдена на выборах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ Главные доноры Демократической партии, от которой баллотируется действующий президент США Джо Байден, стремятся сместить его кандидатуру после неудачи на дебатах. Одновременно с этим становится понятно, что влияние жертвователей всё больше ограничивается, передаёт новостное издание New York Times.
"Они звонят всем известным политикам, подстрекая их призвать к смещению Байдена. Они дают деньги членам конгресса, которые говорят правильные вещи, и удерживают деньги от тех, кто этого не делает. И даже самые скрытные доноры рассказывают журналистам, иногда под запись, о суматохе внутри партийного истеблишмента", - отмечается в газете.
В попытке повлиять на исход предвыборной гонки влиятельные доноры, среди которых Том Стриклер, основатель голливудского агентства талантов, стремятся оказать давление на американских политиков. Так, Стриклер готов финансировать уязвимых кандидатов в Сенат за призыв Байдена выйти из предвыборной гонки.
Тем не менее, денежные поступления от влиятельных доноров больше не являются решающими в борьбе за власть. Байден получает все больше небольших пожертвований, а его кампания переориентируется на массовую аудиторию.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
"Без колебаний". На Западе считают, что Байден хочет избавиться от Трампа
14 июля, 22:45
После неудачи на первых дебатах с Дональдом Трампом не только доноры, но и коллеги Байдена по партии призывают выбрать другого кандидата. Американский президент, в свою очередь, не готов выбыть из гонки.
Вторые дебаты пройдут 10 сентября, а президентские выборы состоятся 5 ноября.
 
ПолитикаСШАДжо БайденДональд Трампвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала