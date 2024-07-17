https://1prime.ru/20240717/ssha-850219611.html

Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции

Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции - 17.07.2024, ПРАЙМ

Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции

Главные доноры Демократической партии, от которой баллотируется действующий президент США Джо Байден, стремятся сместить его кандидатуру после неудачи на... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T17:46+0300

2024-07-17T17:46+0300

2024-07-17T17:46+0300

политика

сша

джо байден

дональд трамп

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_337583ba319ef5081239975c859b065f.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ Главные доноры Демократической партии, от которой баллотируется действующий президент США Джо Байден, стремятся сместить его кандидатуру после неудачи на дебатах. Одновременно с этим становится понятно, что влияние жертвователей всё больше ограничивается, передаёт новостное издание New York Times."Они звонят всем известным политикам, подстрекая их призвать к смещению Байдена. Они дают деньги членам конгресса, которые говорят правильные вещи, и удерживают деньги от тех, кто этого не делает. И даже самые скрытные доноры рассказывают журналистам, иногда под запись, о суматохе внутри партийного истеблишмента", - отмечается в газете.В попытке повлиять на исход предвыборной гонки влиятельные доноры, среди которых Том Стриклер, основатель голливудского агентства талантов, стремятся оказать давление на американских политиков. Так, Стриклер готов финансировать уязвимых кандидатов в Сенат за призыв Байдена выйти из предвыборной гонки.Тем не менее, денежные поступления от влиятельных доноров больше не являются решающими в борьбе за власть. Байден получает все больше небольших пожертвований, а его кампания переориентируется на массовую аудиторию.После неудачи на первых дебатах с Дональдом Трампом не только доноры, но и коллеги Байдена по партии призывают выбрать другого кандидата. Американский президент, в свою очередь, не готов выбыть из гонки.Вторые дебаты пройдут 10 сентября, а президентские выборы состоятся 5 ноября.

https://1prime.ru/20240714/bayden-850093229.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, дональд трамп, выборы в сша