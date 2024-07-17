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Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции - 17.07.2024, ПРАЙМ
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции
Главные доноры Демократической партии, от которой баллотируется действующий президент США Джо Байден, стремятся сместить его кандидатуру после неудачи на... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:46+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ Главные доноры Демократической партии, от которой баллотируется действующий президент США Джо Байден, стремятся сместить его кандидатуру после неудачи на дебатах. Одновременно с этим становится понятно, что влияние жертвователей всё больше ограничивается, передаёт новостное издание New York Times."Они звонят всем известным политикам, подстрекая их призвать к смещению Байдена. Они дают деньги членам конгресса, которые говорят правильные вещи, и удерживают деньги от тех, кто этого не делает. И даже самые скрытные доноры рассказывают журналистам, иногда под запись, о суматохе внутри партийного истеблишмента", - отмечается в газете.В попытке повлиять на исход предвыборной гонки влиятельные доноры, среди которых Том Стриклер, основатель голливудского агентства талантов, стремятся оказать давление на американских политиков. Так, Стриклер готов финансировать уязвимых кандидатов в Сенат за призыв Байдена выйти из предвыборной гонки.Тем не менее, денежные поступления от влиятельных доноров больше не являются решающими в борьбе за власть. Байден получает все больше небольших пожертвований, а его кампания переориентируется на массовую аудиторию.После неудачи на первых дебатах с Дональдом Трампом не только доноры, но и коллеги Байдена по партии призывают выбрать другого кандидата. Американский президент, в свою очередь, не готов выбыть из гонки.Вторые дебаты пройдут 10 сентября, а президентские выборы состоятся 5 ноября.
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сша, джо байден, дональд трамп, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции
NYT: влиятельные доноры демократов стремятся сместить Байдена на выборах
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ Главные доноры Демократической партии, от которой баллотируется действующий президент США Джо Байден, стремятся сместить его кандидатуру после неудачи на дебатах. Одновременно с этим становится понятно, что влияние жертвователей всё больше ограничивается, передаёт новостное издание New York Times.
"Они звонят всем известным политикам, подстрекая их призвать к смещению Байдена. Они дают деньги членам конгресса, которые говорят правильные вещи, и удерживают деньги от тех, кто этого не делает. И даже самые скрытные доноры рассказывают журналистам, иногда под запись, о суматохе внутри партийного истеблишмента", - отмечается в газете.
В попытке повлиять на исход предвыборной гонки влиятельные доноры, среди которых Том Стриклер, основатель голливудского агентства талантов, стремятся оказать давление на американских политиков. Так, Стриклер готов финансировать уязвимых кандидатов в Сенат за призыв Байдена выйти из предвыборной гонки.
Тем не менее, денежные поступления от влиятельных доноров больше не являются решающими в борьбе за власть. Байден получает все больше небольших пожертвований, а его кампания переориентируется на массовую аудиторию.
"Без колебаний". На Западе считают, что Байден хочет избавиться от Трампа
После неудачи на первых дебатах с Дональдом Трампом не только доноры, но и коллеги Байдена по партии призывают выбрать другого кандидата. Американский президент, в свою очередь, не готов выбыть из гонки.
Вторые дебаты пройдут 10 сентября, а президентские выборы состоятся 5 ноября.