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Руководство ЦБ предложили наделить правом на ношение оружия
Руководство ЦБ предложили наделить правом на ношение оружия - 17.07.2024, ПРАЙМ
Руководство ЦБ предложили наделить правом на ношение оружия
Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, следует из разработанного ведомством проекта... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:16+0300
2024-07-17T16:16+0300
2024-07-17T16:17+0300
банк россии
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оружие
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства. Сейчас среди сотрудников ЦБ, которые могут носить боевое оружие, - работники из сферы безопасности, Центрального хранилища Банка России и "Росинкаса". Теперь же предлагается наделить таким правом еще и заместителей председателя ЦБ, их советников, а также директоров департаментов и их заместителей. Среди оружия, которое можно будет использовать всем сотрудникам ЦБ, пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, различные модификации автоматов Калашникова, а также пистолеты-пулеметы "Кедр", "Витязь" и "Кипарис". При этом руководству регулятора будет предоставлено право ношения только пистолетов и пистолетов-пулеметов. В пояснительной записке к проекту такое предложение объясняется "необходимостью усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры Российской Федерации". Сейчас в ЦБ есть три первых заместителя председателя - Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, а также восемь обычных зампредов - Сергей Белов, Филипп Габуния, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин, Герман Зубарев, Андрей Кружалов, Валерий Казарин, Ольга Полякова. А директоров департаментов в ЦБ и вовсе несколько десятков.
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росгвардия, оружие
Банк России, Росгвардия, оружие
Руководство ЦБ предложили наделить правом на ношение оружия
Росгвардия предложила наделить руководство ЦБ правом на ношение оружия
МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства.
Сейчас среди сотрудников ЦБ, которые могут носить боевое оружие, - работники из сферы безопасности, Центрального хранилища Банка России и "Росинкаса". Теперь же предлагается наделить таким правом еще и заместителей председателя ЦБ, их советников, а также директоров департаментов и их заместителей.
Среди оружия, которое можно будет использовать всем сотрудникам ЦБ, пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, различные модификации автоматов Калашникова, а также пистолеты-пулеметы "Кедр", "Витязь" и "Кипарис". При этом руководству регулятора будет предоставлено право ношения только пистолетов и пистолетов-пулеметов.
В пояснительной записке к проекту такое предложение объясняется "необходимостью усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры Российской Федерации".
Сейчас в ЦБ есть три первых заместителя председателя - Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, а также восемь обычных зампредов - Сергей Белов, Филипп Габуния, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин, Герман Зубарев, Андрей Кружалов, Валерий Казарин, Ольга Полякова. А директоров департаментов в ЦБ и вовсе несколько десятков.
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