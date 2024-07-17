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Руководство ЦБ предложили наделить правом на ношение оружия

Руководство ЦБ предложили наделить правом на ношение оружия - 17.07.2024, ПРАЙМ

Руководство ЦБ предложили наделить правом на ношение оружия

Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, следует из разработанного ведомством проекта... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:16+0300

2024-07-17T16:16+0300

2024-07-17T16:17+0300

банк россии

росгвардия

оружие

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства. Сейчас среди сотрудников ЦБ, которые могут носить боевое оружие, - работники из сферы безопасности, Центрального хранилища Банка России и "Росинкаса". Теперь же предлагается наделить таким правом еще и заместителей председателя ЦБ, их советников, а также директоров департаментов и их заместителей. Среди оружия, которое можно будет использовать всем сотрудникам ЦБ, пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, различные модификации автоматов Калашникова, а также пистолеты-пулеметы "Кедр", "Витязь" и "Кипарис". При этом руководству регулятора будет предоставлено право ношения только пистолетов и пистолетов-пулеметов. В пояснительной записке к проекту такое предложение объясняется "необходимостью усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры Российской Федерации". Сейчас в ЦБ есть три первых заместителя председателя - Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, а также восемь обычных зампредов - Сергей Белов, Филипп Габуния, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин, Герман Зубарев, Андрей Кружалов, Валерий Казарин, Ольга Полякова. А директоров департаментов в ЦБ и вовсе несколько десятков.

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росгвардия, оружие