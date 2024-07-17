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СМИ: Украине вряд ли удастся организовать контрнаступление до конца года - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240717/ukraina-850221012.html
СМИ: Украине вряд ли удастся организовать контрнаступление до конца года
СМИ: Украине вряд ли удастся организовать контрнаступление до конца года - 17.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украине вряд ли удастся организовать контрнаступление до конца года
Украина не сможет организовать контрнаступление как минимум до конца этого года, пока не пополнит свои истощившиеся запасы вооружения, сообщает американский... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T18:45+0300
2024-07-17T18:46+0300
спецоперация на украине
украина
контрнаступление
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Украина не сможет организовать контрнаступление как минимум до конца этого года, пока не пополнит свои истощившиеся запасы вооружения, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на военных аналитиков. "Армии Киева понадобится время, чтобы полностью восполнить истощенные запасы. Украина не сможет организовать контрнаступление до этого года по меньшей мере", — говорится в сообщении телеканала. ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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украина, контрнаступление
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, контрнаступление
18:45 17.07.2024 (обновлено: 18:46 17.07.2024)
 
СМИ: Украине вряд ли удастся организовать контрнаступление до конца года

ABC: Украина не сможет провести новое контрнаступление до конца года

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Украина не сможет организовать контрнаступление как минимум до конца этого года, пока не пополнит свои истощившиеся запасы вооружения, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на военных аналитиков.
"Армии Киева понадобится время, чтобы полностью восполнить истощенные запасы. Украина не сможет организовать контрнаступление до этого года по меньшей мере", — говорится в сообщении телеканала.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАконтрнаступление
 
 
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