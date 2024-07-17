https://1prime.ru/20240717/ukraina-850222947.html

Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров

Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров - 17.07.2024, ПРАЙМ

Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров

Запад взял курс на продавливание так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского, имеющего форму ультиматума, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T20:36+0300

2024-07-17T20:36+0300

2024-07-17T20:37+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

владимир зеленский

сергей лавров

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июл — ПРАЙМ. Запад взял курс на продавливание так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского, имеющего форму ультиматума, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров о саммите по Украине. "Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума", — сказал Лавров. Ранее Зеленский заявил, что представители России "должны быть на втором саммите" по Украине в ноябре. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. "Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.

https://1prime.ru/20240717/zelenskiy-850218039.html

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россия, украина, запад, владимир зеленский, сергей лавров