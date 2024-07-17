https://1prime.ru/20240717/ukraina-850223150.html

На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей

На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей - 17.07.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей

Количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, признал глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T21:08+0300

2024-07-17T21:08+0300

2024-07-17T21:08+0300

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, признал глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия. "Количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше количества пилотов обученных и инженеров, которые могут их обслуживать... Вторая проблема - у нас очень ограничено количество мест, которое может обслуживать инфраструктурно размещение этих самолётов", — сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники в НАТО создают риски прямого вооруженного конфликта с Россией, что чревато катастрофическими последствиями. Он отметил, что появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://1prime.ru/20240717/mig-31-850205609.html

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