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На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей - 17.07.2024, ПРАЙМ
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На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей
На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей - 17.07.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей
Количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, признал глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T21:08+0300
2024-07-17T21:08+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, признал глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия. "Количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше количества пилотов обученных и инженеров, которые могут их обслуживать... Вторая проблема - у нас очень ограничено количество мест, которое может обслуживать инфраструктурно размещение этих самолётов", — сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники в НАТО создают риски прямого вооруженного конфликта с Россией, что чревато катастрофическими последствиями. Он отметил, что появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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украина, f-16
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, F-16
21:08 17.07.2024
 
На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей

На Украине заявили о нехватке пилотов для обещанного Киеву истребителей

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, признал глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия.
"Количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше количества пилотов обученных и инженеров, которые могут их обслуживать... Вторая проблема - у нас очень ограничено количество мест, которое может обслуживать инфраструктурно размещение этих самолётов", — сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники в НАТО создают риски прямого вооруженного конфликта с Россией, что чревато катастрофическими последствиями. Он отметил, что появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Истребитель МиГ-31 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Русские демоны скорости. Именно они будут охотиться на F-16
11:58
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАF-16
 
 
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