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Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО
Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО - 17.07.2024, ПРАЙМ
Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:21+0300
2024-07-17T11:05+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками спецоперации. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты",Медведев ответил на вопрос, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции на примере данных музыкантов."Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал", - сказал он.Поэтому Медведев пригласил Уотерса в Россию выступить для участников спецоперации. По его словам "наши ребята" высоко оценят это выступление.Также зампред Совбеза сказал, что талант - это "не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление", и очевидных ответов тут быть не может. Уолтерс, в отличие от "проукраинского" вокалиста ирландской группы U2 Боно, выступает проьтив поставок оружия Киеву. Он также заявлял, что не считает неспровоцированной СВО на Украине, и осуждал провокаторов.
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дмитрий медведев
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев
10:21 17.07.2024 (обновлено: 11:05 17.07.2024)
 
Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками СВО

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками спецоперации. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты",
Медведев ответил на вопрос, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции на примере данных музыкантов.
"Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал", - сказал он.
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Поэтому Медведев пригласил Уотерса в Россию выступить для участников спецоперации. По его словам "наши ребята" высоко оценят это выступление.
Также зампред Совбеза сказал, что талант - это "не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление", и очевидных ответов тут быть не может.
Уолтерс, в отличие от "проукраинского" вокалиста ирландской группы U2 Боно, выступает проьтив поставок оружия Киеву. Он также заявлял, что не считает неспровоцированной СВО на Украине, и осуждал провокаторов.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий Медведев
 
 
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