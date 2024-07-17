https://1prime.ru/20240717/uoters-850201963.html

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО - 17.07.2024, ПРАЙМ

Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T10:21+0300

2024-07-17T10:21+0300

2024-07-17T11:05+0300

спецоперация на украине

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками спецоперации. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты",Медведев ответил на вопрос, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции на примере данных музыкантов."Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал", - сказал он.Поэтому Медведев пригласил Уотерса в Россию выступить для участников спецоперации. По его словам "наши ребята" высоко оценят это выступление.Также зампред Совбеза сказал, что талант - это "не абсолютная абстрактная ценность, не божественное мерило человеческих заслуг, а вполне относительное явление", и очевидных ответов тут быть не может. Уолтерс, в отличие от "проукраинского" вокалиста ирландской группы U2 Боно, выступает проьтив поставок оружия Киеву. Он также заявлял, что не считает неспровоцированной СВО на Украине, и осуждал провокаторов.

https://1prime.ru/20240717/medvedev-850196831.html

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дмитрий медведев