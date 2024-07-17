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Доллар США снизился, в центре внимания – перспектива смягчения политики ФРС

Доллар США снизился, в центре внимания – перспектива смягчения политики ФРС - 17.07.2024, ПРАЙМ

Доллар США снизился, в центре внимания – перспектива смягчения политики ФРС

Доллар США в среду торговался с понижением против многих других валют после умеренного, но краткосрочного роста, спровоцированного превысившими прогнозами... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:00+0300

2024-07-17T12:00+0300

2024-07-17T12:00+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Доллар США в среду торговался с понижением против многих других валют после умеренного, но краткосрочного роста, спровоцированного превысившими прогнозами данными по розничным продажам в США. Трейдеры сфокусировали свое внимание на перспективе снижения ключевой процентной ставки ФРС уже в сентябре.Новозеландский доллар вырос на фоне данных, показавших по-прежнему высокий уровень обусловленной внутренними факторами инфляции в Новой Зеландии во 2-м квартале, хотя общий показатель и оказался ниже ожиданий.Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,35%, до 0,6071, хотя фьючерсы показали, что рынки по-прежнему прогнозируют примерно три понижения ключевой процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии в этом году."Сегодняшние данные CPI подтверждают, что инфляции почти наверняка вернется к целевым 1%-3% к 3-му кварталу", - говорят в Capital Economics."В контексте крайне слабой экономики и стремительно охлаждающегося рынка труда растет вероятность того, что центральный банк начнет смягчать политику на своем следующем заседании в августе".Доллар США в среду испытывал понижательное давление, не сумев удержать позиции, завоеванные после выхода во вторник данных по розничным продажам в США, которые указали на устойчивость потребления в первой по величине экономике мира.Пара евро/доллар США выросла на 0,06%, до 1,0906, а пара австралийский доллар/доллар США – 0,1%, до 0,6740.Индекс доллара США опустился до 104,19."Да, розничные продажи высоки как минимум в номинальном выражении, и потребительский спрос силен. Однако большее значение имеют данные по инфляции, а они говорят о том, что ФРС довольно скоро сможет себе позволить снизить процентные ставки", - сказал Кайл Родда, аналитик Capital.com.Инвесторы полностью учитывают снижение ключевой процентной ставки ФРС в сентябре, а за год в целом ставка, по их мнению, опустится более чем на 60 базисных пунктов.На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась без изменений, по 158,34, так как трейдеры опасались интервенции со стороны японских властей.Представленные во вторник данные Банка Японии позволяют сделать вывод, что в пятницу власти, возможно, потратили на интервенцию 2,14 трлн иен. А с учетом четверга на прошлой неделе на эти цели могло уйти почти 6 трлн иен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша