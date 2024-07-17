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Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - 17.07.2024, ПРАЙМ

Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью дрона, погибла молодая семейная пара. Об этом написал в ТГ-канале губернатор региона Вячеслав... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:25+0300

2024-07-17T15:25+0300

2024-07-17T15:32+0300

происшествия

всу

вячеслав гладков

белгородская область

погибшие

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БЕЛГОРОД, 17 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью дрона, погибла молодая семейная пара. Об этом написал в ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе погибли 2 человека", - отметил он.По словам губернатора, украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе хутора Церковный. В машине, добавил он, находилась молодая семейная пара. "В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - подчеркнул Гладков.Он выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал продолжать помогать семьям погибших.

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белгородская область

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всу, вячеслав гладков, белгородская область, погибшие