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Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - 17.07.2024, ПРАЙМ
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью дрона, погибла молодая семейная пара. Об этом написал в ТГ-канале губернатор региона Вячеслав... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:25+0300
2024-07-17T15:25+0300
2024-07-17T15:32+0300
происшествия
всу
вячеслав гладков
белгородская область
погибшие
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БЕЛГОРОД, 17 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью дрона, погибла молодая семейная пара. Об этом написал в ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе погибли 2 человека", - отметил он.По словам губернатора, украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе хутора Церковный. В машине, добавил он, находилась молодая семейная пара. "В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - подчеркнул Гладков.Он выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал продолжать помогать семьям погибших.
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всу, вячеслав гладков, белгородская область, погибшие
Происшествия, ВСУ, Вячеслав Гладков, Белгородская область, погибшие
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 17 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью дрона, погибла молодая семейная пара. Об этом написал в ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе погибли 2 человека", - отметил он.
По словам губернатора, украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе хутора Церковный. В машине, добавил он, находилась молодая семейная пара.
"В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - подчеркнул Гладков.
Он выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал продолжать помогать семьям погибших.
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