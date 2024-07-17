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Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - 17.07.2024, ПРАЙМ
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью дрона, погибла молодая семейная пара. Об этом написал в ТГ-канале губернатор региона Вячеслав... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:25+0300
2024-07-17T15:32+0300
происшествия
всу
вячеслав гладков
белгородская область
погибшие
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БЕЛГОРОД, 17 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью дрона, погибла молодая семейная пара. Об этом написал в ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе погибли 2 человека", - отметил он.По словам губернатора, украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе хутора Церковный. В машине, добавил он, находилась молодая семейная пара. "В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - подчеркнул Гладков.Он выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал продолжать помогать семьям погибших.
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белгородская область
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всу, вячеслав гладков, белгородская область, погибшие
Происшествия, ВСУ, Вячеслав Гладков, Белгородская область, погибшие
15:25 17.07.2024 (обновлено: 15:32 17.07.2024)
 
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 17 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью дрона, погибла молодая семейная пара. Об этом написал в ТГ-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе погибли 2 человека", - отметил он.
По словам губернатора, украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе хутора Церковный. В машине, добавил он, находилась молодая семейная пара.
"В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - подчеркнул Гладков.
Он выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал продолжать помогать семьям погибших.
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ПроисшествияВСУВячеслав ГладковБелгородская областьпогибшие
 
 
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