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СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку - 17.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240717/zelenskiy-850224082.html
СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку
СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку - 17.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку
Владимир Зеленский намерен получить от российского руководства отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишет Parisien. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T23:19+0300
2024-07-17T23:19+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
россия
мирные переговоры
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен получить от российского руководства отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишет Parisien."Озвученное украинским президентом приглашение "призвано продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий". В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева", — полагает президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.Как отметил директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго, ситуация для Киева складывается неблагоприятно. Поэтому Зеленскому нужно менять позицию по переговорам. Российская армия продвигается вдоль всей линии фронта, занимая новые рубежи.Ранее Зеленский заявил, что представители России должны принять участие во втором мирном саммите по вопросам Украины. По его словам, к ноябрю планируется разработать план на встречах в разных странах.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240717/ukraina-850222947.html
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украина, владимир зеленский, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, мирные переговоры
23:19 17.07.2024
 
СМИ: Зеленский заявлениями о переговорах с Россией готовит ей ловушку

Parisien: Зеленский планирует обвинить Россию в срыве переговоров

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен получить от российского руководства отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить Москву в их срыве, пишет Parisien.
"Озвученное украинским президентом приглашение "призвано продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий". В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева", — полагает президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.
Как отметил директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго, ситуация для Киева складывается неблагоприятно. Поэтому Зеленскому нужно менять позицию по переговорам. Российская армия продвигается вдоль всей линии фронта, занимая новые рубежи.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров
Вчера, 20:36
Ранее Зеленский заявил, что представители России должны принять участие во втором мирном саммите по вопросам Украины. По его словам, к ноябрю планируется разработать план на встречах в разных странах.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯмирные переговоры
 
 
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