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В России создадут сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов - 17.07.2024, ПРАЙМ
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В России создадут сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов
В России создадут сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов - 17.07.2024, ПРАЙМ
В России создадут сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов
В России готовится презентация нового типа приложения для знакомств под названием "Спутник". Среди особенностей - проверка потенциального партнера на наличие у... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:38+0300
2024-07-17T12:39+0300
разработчики
мобильное приложение
знакомства
алименты
самозапрет на кредиты
россия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В России готовится презентация нового типа приложения для знакомств под названием "Спутник". Среди особенностей - проверка потенциального партнера на наличие у него налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов, пишут "Известия".Приложение будет черпать информацию из открытых баз данных, на наличие задолженностей собеседников намерены проверять только законными методами, сообщил газете лидер проекта Павел Китов. При этом все сведения зашифруют, доступ к ним ограничат внутри приложения, никакая информация не попадет на агрегаторы, обещают разработчики.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПримечательно, что конкурентов на российским рынке у разработки пока нет - в России отсутствуют аналоги со слепым методом подбора. Однако другие собеседники издания предупреждают, что такой сервис рискует превратиться в средство для пробивки информации.В середине июня сервис для знакомств с платной подпиской запустил мессенджер Telegram. Оплатить подписку можно как с помощью криптокошелька, так и через внутреннюю валюту - "звёзды".
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разработчики, мобильное приложение, знакомства, алименты, самозапрет на кредиты, россия
разработчики, мобильное приложение, знакомства, алименты, самозапрет на кредиты, РОССИЯ
12:38 17.07.2024 (обновлено: 12:39 17.07.2024)
 
В России создадут сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов

"Известия": новое приложение для знакомств покажет, есть ли у собеседника долги

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМолодые люди в кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького
Молодые люди в кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В России готовится презентация нового типа приложения для знакомств под названием "Спутник". Среди особенностей - проверка потенциального партнера на наличие у него налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов, пишут "Известия".
Приложение будет черпать информацию из открытых баз данных, на наличие задолженностей собеседников намерены проверять только законными методами, сообщил газете лидер проекта Павел Китов. При этом все сведения зашифруют, доступ к ним ограничат внутри приложения, никакая информация не попадет на агрегаторы, обещают разработчики.
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Примечательно, что конкурентов на российским рынке у разработки пока нет - в России отсутствуют аналоги со слепым методом подбора. Однако другие собеседники издания предупреждают, что такой сервис рискует превратиться в средство для пробивки информации.
В середине июня сервис для знакомств с платной подпиской запустил мессенджер Telegram. Оплатить подписку можно как с помощью криптокошелька, так и через внутреннюю валюту - "звёзды".
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разработчикимобильное приложениезнакомстваалиментысамозапрет на кредитыРОССИЯ
 
 
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