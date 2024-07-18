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Назван самый безопасный автомобиль в Китае. Он скоро появится в России - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Назван самый безопасный автомобиль в Китае. Он скоро появится в России
Назван самый безопасный автомобиль в Китае. Он скоро появится в России - 18.07.2024, ПРАЙМ
Назван самый безопасный автомобиль в Китае. Он скоро появится в России
В китайском краш-тесте электрический кроссовер Aito M9 от Huawei и Seres получил высший балл, обойдя основных конкурентов. И заработал титул самого безопасного... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T13:42+0300
2024-07-18T13:42+0300
авто
китайские авто
электромобили
кроссовер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В китайском краш-тесте электрический кроссовер Aito M9 от Huawei и Seres получил высший балл, обойдя основных конкурентов. И заработал титул самого безопасного автомобиля в Китае, пишет портал Quto.ru.Это полноразмерный кроссовер с шестью местами для пассажиров. Электрическая версия оснащена двумя электромоторами совокупной мощностью 523 лошадиных сил. Батареи хватает на 630 километров пробега. В сегменте защиты пассажиров Aito M9 набрал 96,98%. В феврале Aito назвал сроки появления флагманского M9 в России, продажи должны начаться во второй половине 2024 года.
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авто, китайские авто, электромобили, кроссовер
Авто, китайские авто, электромобили, кроссовер
13:42 18.07.2024
 
Назван самый безопасный автомобиль в Китае. Он скоро появится в России

Quto.ru: электро кроссовер Aito M9 назван самым безопасным автомобилем в Китае

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В китайском краш-тесте электрический кроссовер Aito M9 от Huawei и Seres получил высший балл, обойдя основных конкурентов. И заработал титул самого безопасного автомобиля в Китае, пишет портал Quto.ru.
Это полноразмерный кроссовер с шестью местами для пассажиров. Электрическая версия оснащена двумя электромоторами совокупной мощностью 523 лошадиных сил. Батареи хватает на 630 километров пробега. В сегменте защиты пассажиров Aito M9 набрал 96,98%.
В феврале Aito назвал сроки появления флагманского M9 в России, продажи должны начаться во второй половине 2024 года.
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Автокитайские автоэлектромобиликроссовер
 
 
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