https://1prime.ru/20240718/armiya-850239984.html

"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР

"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР - 18.07.2024, ПРАЙМ

"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР

Российская армия добилась тактических успехов на Донбассе, пишет польское издание Interia. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:47+0300

2024-07-18T12:47+0300

2024-07-18T12:55+0300

спецоперация на украине

россия

вс рф

всу

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg

МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская армия добилась тактических успехов на Донбассе, пишет польское издание Interia.Так, украинцы потеряли контроль над селом Урожайное, одним из немногих, которое им удалось взять прошлым летом в ходе попытки контрнаступления.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже российские войска приближаются к дороге, снабжающей украинские войска в Часовом Яру.Бои идут в Нью-Йорке (Новгородском), Зализном и Пивничном. Российская армия успешно продвигается к востоку от Покровска, где находится военный гарнизон ВСУ.Кроме того, украинская сторона сообщает о перегруппировке российских войск в районе Харькова. Там идут ожесточенные бои, российские войска готовятся к атаке на Волчанск.Российские войска также успешно продвигаются на территориях к востоку от города Покровск. Там находится украинский военный гарнизон, прикрывающий ключевую трассу, которая ведет в Константиновку, в Краматорск и далее в Славянск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240718/leshiy-850229583.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вс рф, всу, украина