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"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР
"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР
Российская армия добилась тактических успехов на Донбассе, пишет польское издание Interia. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:47+0300
2024-07-18T12:47+0300
2024-07-18T12:55+0300
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская армия добилась тактических успехов на Донбассе, пишет польское издание Interia.Так, украинцы потеряли контроль над селом Урожайное, одним из немногих, которое им удалось взять прошлым летом в ходе попытки контрнаступления.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже российские войска приближаются к дороге, снабжающей украинские войска в Часовом Яру.Бои идут в Нью-Йорке (Новгородском), Зализном и Пивничном. Российская армия успешно продвигается к востоку от Покровска, где находится военный гарнизон ВСУ.Кроме того, украинская сторона сообщает о перегруппировке российских войск в районе Харькова. Там идут ожесточенные бои, российские войска готовятся к атаке на Волчанск.Российские войска также успешно продвигаются на территориях к востоку от города Покровск. Там находится украинский военный гарнизон, прикрывающий ключевую трассу, которая ведет в Константиновку, в Краматорск и далее в Славянск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, вс рф, всу, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, ВСУ, УКРАИНА
"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР
Interia: российская армия добилась тактических успехов на Донбассе
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ.
Российская армия добилась тактических успехов на Донбассе, пишет польское издание Interia
.
Так, украинцы потеряли контроль над селом Урожайное, одним из немногих, которое им удалось взять прошлым летом в ходе попытки контрнаступления.
Также российские войска приближаются к дороге, снабжающей украинские войска в Часовом Яру.
Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший"
Бои идут в Нью-Йорке (Новгородском), Зализном и Пивничном. Российская армия успешно продвигается к востоку от Покровска, где находится военный гарнизон ВСУ.
Кроме того, украинская сторона сообщает о перегруппировке российских войск в районе Харькова. Там идут ожесточенные бои, российские войска готовятся к атаке на Волчанск.
Российские войска также успешно продвигаются на территориях к востоку от города Покровск. Там находится украинский военный гарнизон, прикрывающий ключевую трассу, которая ведет в Константиновку, в Краматорск и далее в Славянск.