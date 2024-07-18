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"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР - 18.07.2024, ПРАЙМ
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"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР
"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР
Российская армия добилась тактических успехов на Донбассе, пишет польское издание Interia. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:47+0300
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская армия добилась тактических успехов на Донбассе, пишет польское издание Interia.Так, украинцы потеряли контроль над селом Урожайное, одним из немногих, которое им удалось взять прошлым летом в ходе попытки контрнаступления.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже российские войска приближаются к дороге, снабжающей украинские войска в Часовом Яру.Бои идут в Нью-Йорке (Новгородском), Зализном и Пивничном. Российская армия успешно продвигается к востоку от Покровска, где находится военный гарнизон ВСУ.Кроме того, украинская сторона сообщает о перегруппировке российских войск в районе Харькова. Там идут ожесточенные бои, российские войска готовятся к атаке на Волчанск.Российские войска также успешно продвигаются на территориях к востоку от города Покровск. Там находится украинский военный гарнизон, прикрывающий ключевую трассу, которая ведет в Константиновку, в Краматорск и далее в Славянск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, вс рф, всу, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, ВСУ, УКРАИНА
12:47 18.07.2024 (обновлено: 12:55 18.07.2024)
 
"Украинцы потеряли". Стало известно, что произошло в ДНР

Interia: российская армия добилась тактических успехов на Донбассе

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российская армия добилась тактических успехов на Донбассе, пишет польское издание Interia.
Так, украинцы потеряли контроль над селом Урожайное, одним из немногих, которое им удалось взять прошлым летом в ходе попытки контрнаступления.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Также российские войска приближаются к дороге, снабжающей украинские войска в Часовом Яру.
Мобильный комплекс противодействия БПЛА Леший - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Защищать военную технику от атак дронов ВСУ будет "Леший"
09:32
Бои идут в Нью-Йорке (Новгородском), Зализном и Пивничном. Российская армия успешно продвигается к востоку от Покровска, где находится военный гарнизон ВСУ.
Кроме того, украинская сторона сообщает о перегруппировке российских войск в районе Харькова. Там идут ожесточенные бои, российские войска готовятся к атаке на Волчанск.
Российские войска также успешно продвигаются на территориях к востоку от города Покровск. Там находится украинский военный гарнизон, прикрывающий ключевую трассу, которая ведет в Константиновку, в Краматорск и далее в Славянск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВС РФВСУУКРАИНА
 
 
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