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Автоэксперт рассказал историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт рассказал историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III
Автоэксперт рассказал историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III - 18.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III
На российском рынке представлена Toyota RAV4 третьего поколения 2006-2014 годов выпуска, в недостатках которой разбиралось издание "За рулем". | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T13:05+0300
2024-07-18T13:05+0300
россия
авто
toyota
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. На российском рынке представлена Toyota RAV4 третьего поколения 2006-2014 годов выпуска, в недостатках которой разбиралось издание "За рулем".В издании обратили внимание на достоинства этого автомобиля. Так, авто поставляется с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.4, известен своей надежностью и комфортом, а также хорошо поддается ремонту.Атмосферные двигатели 1AZ-FE 2.0 и 2AZ-FE 2.4 надежны, их ресурс составляет 300-350 тыс. км до капитального ремонта, но только тщательный уход и использование качественного масла позволят продлить срок службы.Однако у него есть некоторые недостатки, такие как ослабленная защита от коррозии, дорогие запчасти и слабая шумоизоляция. Кроме того, отмечаются сбои в новом двигателе 3ZR-FAE, появление трещин в дизельном двигателе после 150 тыс. км. Также учитываются характеристики коробок передач и некоторые эксплуатационные проблемы, такие как жесткая подвеска и износ рулевого управления.
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россия, авто, toyota
РОССИЯ, Авто, Toyota
13:05 18.07.2024
 
Автоэксперт рассказал историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III

Эксперт "ЗР" рассказал о минусах Toyota RAV4 III за 1,1 милиона рублей

© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)" Toyota RAV4
 Toyota RAV4 - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. На российском рынке представлена Toyota RAV4 третьего поколения 2006-2014 годов выпуска, в недостатках которой разбиралось издание "За рулем".
В издании обратили внимание на достоинства этого автомобиля. Так, авто поставляется с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.4, известен своей надежностью и комфортом, а также хорошо поддается ремонту.
Атмосферные двигатели 1AZ-FE 2.0 и 2AZ-FE 2.4 надежны, их ресурс составляет 300-350 тыс. км до капитального ремонта, но только тщательный уход и использование качественного масла позволят продлить срок службы.
Однако у него есть некоторые недостатки, такие как ослабленная защита от коррозии, дорогие запчасти и слабая шумоизоляция. Кроме того, отмечаются сбои в новом двигателе 3ZR-FAE, появление трещин в дизельном двигателе после 150 тыс. км. Также учитываются характеристики коробок передач и некоторые эксплуатационные проблемы, такие как жесткая подвеска и износ рулевого управления.
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