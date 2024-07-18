https://1prime.ru/20240718/avto-850240436.html

Автоэксперт рассказал историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III

Автоэксперт рассказал историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III - 18.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт рассказал историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III

На российском рынке представлена Toyota RAV4 третьего поколения 2006-2014 годов выпуска, в недостатках которой разбиралось издание "За рулем". | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T13:05+0300

2024-07-18T13:05+0300

2024-07-18T13:05+0300

россия

авто

toyota

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. На российском рынке представлена Toyota RAV4 третьего поколения 2006-2014 годов выпуска, в недостатках которой разбиралось издание "За рулем".В издании обратили внимание на достоинства этого автомобиля. Так, авто поставляется с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.4, известен своей надежностью и комфортом, а также хорошо поддается ремонту.Атмосферные двигатели 1AZ-FE 2.0 и 2AZ-FE 2.4 надежны, их ресурс составляет 300-350 тыс. км до капитального ремонта, но только тщательный уход и использование качественного масла позволят продлить срок службы.Однако у него есть некоторые недостатки, такие как ослабленная защита от коррозии, дорогие запчасти и слабая шумоизоляция. Кроме того, отмечаются сбои в новом двигателе 3ZR-FAE, появление трещин в дизельном двигателе после 150 тыс. км. Также учитываются характеристики коробок передач и некоторые эксплуатационные проблемы, такие как жесткая подвеска и износ рулевого управления.

https://1prime.ru/20240717/probeg-850209284.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, toyota