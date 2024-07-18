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Россиян предупредили о повышении цен на автомобили - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о повышении цен на автомобили
Россиян предупредили о повышении цен на автомобили - 18.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о повышении цен на автомобили
С введением в России с 1 октября нового этапа изменения ставок утильсбора может привести к росту цен на новые авто. Таким мнением с изданием "КП" поделился... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T13:31+0300
2024-07-18T13:32+0300
россия
авто
цены
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. С введением в России с 1 октября нового этапа изменения ставок утильсбора может привести к росту цен на новые авто. Таким мнением с изданием "КП" поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин."Причин резкого повышения ставок ровно две. Первая - пополнение бюджета на дополнительные миллиарды рублей. Вторая - АвтоВАЗ получит расширенный рынок сбыта, поскольку китайские автомобили прибавят в цене", — рассказал собеседник газеты.Отмечается, что с 1 октября 2024 года импортерам придется заплатить 556 тысяч рублей за автомобили с 1-2-литровым двигателем, а с 1 января 2025 года цена вырастет до 667 тысяч рублей. Предполагается, что эта ставка будет индексироваться на 10-20% до 2030 года.Эксперт отметил, что физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования без перехода права собственности в течение года, будут освобождены от увеличения ставки утилизационного налога и смогут заплатить по льготной ставке от 3400 до 5200 рублей.
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россия, авто, цены
РОССИЯ, Авто, цены
13:31 18.07.2024 (обновлено: 13:32 18.07.2024)
 
Россиян предупредили о повышении цен на автомобили

Шапарин: с 1 октября цены на машины вырастут на первичном и вторичном рынках РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. С введением в России с 1 октября нового этапа изменения ставок утильсбора может привести к росту цен на новые авто. Таким мнением с изданием "КП" поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
"Причин резкого повышения ставок ровно две. Первая - пополнение бюджета на дополнительные миллиарды рублей. Вторая - АвтоВАЗ получит расширенный рынок сбыта, поскольку китайские автомобили прибавят в цене", — рассказал собеседник газеты.
Отмечается, что с 1 октября 2024 года импортерам придется заплатить 556 тысяч рублей за автомобили с 1-2-литровым двигателем, а с 1 января 2025 года цена вырастет до 667 тысяч рублей. Предполагается, что эта ставка будет индексироваться на 10-20% до 2030 года.
Эксперт отметил, что физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования без перехода права собственности в течение года, будут освобождены от увеличения ставки утилизационного налога и смогут заплатить по льготной ставке от 3400 до 5200 рублей.
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