https://1prime.ru/20240718/avto-850241087.html

Россиян предупредили о повышении цен на автомобили

Россиян предупредили о повышении цен на автомобили - 18.07.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о повышении цен на автомобили

С введением в России с 1 октября нового этапа изменения ставок утильсбора может привести к росту цен на новые авто. Таким мнением с изданием "КП" поделился... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T13:31+0300

2024-07-18T13:31+0300

2024-07-18T13:32+0300

россия

авто

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. С введением в России с 1 октября нового этапа изменения ставок утильсбора может привести к росту цен на новые авто. Таким мнением с изданием "КП" поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин."Причин резкого повышения ставок ровно две. Первая - пополнение бюджета на дополнительные миллиарды рублей. Вторая - АвтоВАЗ получит расширенный рынок сбыта, поскольку китайские автомобили прибавят в цене", — рассказал собеседник газеты.Отмечается, что с 1 октября 2024 года импортерам придется заплатить 556 тысяч рублей за автомобили с 1-2-литровым двигателем, а с 1 января 2025 года цена вырастет до 667 тысяч рублей. Предполагается, что эта ставка будет индексироваться на 10-20% до 2030 года.Эксперт отметил, что физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования без перехода права собственности в течение года, будут освобождены от увеличения ставки утилизационного налога и смогут заплатить по льготной ставке от 3400 до 5200 рублей.

https://1prime.ru/20240716/lada-850179883.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, цены