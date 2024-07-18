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Названы авто, которые запрещено заправлять до полного бака
Названы авто, которые запрещено заправлять до полного бака - 18.07.2024, ПРАЙМ
Названы авто, которые запрещено заправлять до полного бака
Водители на заправках часто не обращают внимание на потенциальные проблемы, например, разлив топлива на кузов. Об этом рассказал порталу njcar.ru директор... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:03+0300
2024-07-18T17:03+0300
2024-07-18T17:03+0300
авто
азс
заправка
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Водители на заправках часто не обращают внимание на потенциальные проблемы, например, разлив топлива на кузов. Об этом рассказал порталу njcar.ru директор сетевой АЗС.По его словам, водители или работники могут случайно разлить остатки топлива рядом с задним крылом автомобиля или горловиной бензобака. "Самое опасное, что может случиться в таком случае - это возгорание. Разлившееся топливо может вспыхнуть от случайной искры или неосторожного обращения с открытым огнем возле авто", - рассказывает собеседник портала.Кроме того, бензин может разрушить защитный слой лака на автомобиле, привести к коррозии металла, или поменять цвет машины.Источник рекомендовал при разливе топлива переместить авто на мойку и тщательно промыть люк бензобака и область крыла водой с моющим средством.
https://1prime.ru/20240717/benzin-850223275.html
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авто, азс, заправка
Названы авто, которые запрещено заправлять до полного бака
njcar.ru: на АЗС раскрыли машины, которые запрещено заправлять до полного бака
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Водители на заправках часто не обращают внимание на потенциальные проблемы, например, разлив топлива на кузов. Об этом рассказал порталу njcar.ru
директор сетевой АЗС.
По его словам, водители или работники могут случайно разлить остатки топлива рядом с задним крылом автомобиля или горловиной бензобака.
"Самое опасное, что может случиться в таком случае - это возгорание. Разлившееся топливо может вспыхнуть от случайной искры или неосторожного обращения с открытым огнем возле авто", - рассказывает собеседник портала.
Кроме того, бензин может разрушить защитный слой лака на автомобиле, привести к коррозии металла, или поменять цвет машины.
Источник рекомендовал при разливе топлива переместить авто на мойку и тщательно промыть люк бензобака и область крыла водой с моющим средством.
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