https://1prime.ru/20240718/avto-850250060.html
Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян
Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян - 18.07.2024, ПРАЙМ
Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян
Юрий Тимкин. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:21+0300
2024-07-18T17:21+0300
2024-07-18T17:21+0300
авто
россия
chery
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850107053_0:1:3024:1702_1920x0_80_0_0_b9b483da22bd046382ea24255ee7290b.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В Россию идет обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max 2024, салон автомобиля переделан капитально. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин."С нуля изобретать ничего не стали, а попросту позаимствовали интерьер (с поправкой на габариты, конечно) у флагманского кроссовера Tiggo 8. Его главная отличительная черта – плавный изгиб относительно друг друга 12-дюймовых экранов приборки и медиасистемы", - отметил он.По словам Тимкина, блок управления перенесли на переднюю панель, от короткого селектора управления трансмиссией отказались, рукоятку сделали из полупрозрачного пластика и украсили изображением тигра, обивку сделали коричневого цвета.Кроме того, Chery отказался от от турбомотора 1.5 и вариатора в пользу двигателя 1.6 и 7-ступенчатого робота с двумя "мокрыми" сцеплениями."Многие "китайцы" огорошивают отсутствием так необходимых в нашей стране "теплых опций", - добавил Тимкин.Так, в авто появятся обогревы форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, рулевого колеса, передних и задних сидений, а также функция дистанционного пуска двигателя и прогрева салона.
https://1prime.ru/20240624/chery-849427708.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850107053_591:0:2860:1702_1920x0_80_0_0_e4e73c424c88233ad94636e8cef06d6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, chery
Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян
Эксперт Тимкин рассказал, как улучшили Chery Tiggo 7 Pro Max
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
В Россию идет обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max 2024, салон автомобиля переделан капитально. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулём"
Юрий Тимкин.
"С нуля изобретать ничего не стали, а попросту позаимствовали интерьер (с поправкой на габариты, конечно) у флагманского кроссовера Tiggo 8. Его главная отличительная черта – плавный изгиб относительно друг друга 12-дюймовых экранов приборки и медиасистемы", - отметил он.
По словам Тимкина, блок управления перенесли на переднюю панель, от короткого селектора управления трансмиссией отказались, рукоятку сделали из полупрозрачного пластика и украсили изображением тигра, обивку сделали коричневого цвета.
Кроме того, Chery отказался от от турбомотора 1.5 и вариатора в пользу двигателя 1.6 и 7-ступенчатого робота с двумя "мокрыми" сцеплениями.
"Многие "китайцы" огорошивают отсутствием так необходимых в нашей стране "теплых опций", - добавил Тимкин.
Так, в авто появятся обогревы форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, рулевого колеса, передних и задних сидений, а также функция дистанционного пуска двигателя и прогрева салона.
СМИ рассказали, где будет "Автодом" собирать премиальные авто Chery