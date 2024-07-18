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Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян
Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян - 18.07.2024, ПРАЙМ
Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян
Юрий Тимкин. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:21+0300
2024-07-18T17:21+0300
авто
россия
chery
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В Россию идет обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max 2024, салон автомобиля переделан капитально. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин."С нуля изобретать ничего не стали, а попросту позаимствовали интерьер (с поправкой на габариты, конечно) у флагманского кроссовера Tiggo 8. Его главная отличительная черта – плавный изгиб относительно друг друга 12-дюймовых экранов приборки и медиасистемы", - отметил он.По словам Тимкина, блок управления перенесли на переднюю панель, от короткого селектора управления трансмиссией отказались, рукоятку сделали из полупрозрачного пластика и украсили изображением тигра, обивку сделали коричневого цвета.Кроме того, Chery отказался от от турбомотора 1.5 и вариатора в пользу двигателя 1.6 и 7-ступенчатого робота с двумя "мокрыми" сцеплениями."Многие "китайцы" огорошивают отсутствием так необходимых в нашей стране "теплых опций", - добавил Тимкин.Так, в авто появятся обогревы форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, рулевого колеса, передних и задних сидений, а также функция дистанционного пуска двигателя и прогрева салона.
https://1prime.ru/20240624/chery-849427708.html
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авто, россия, chery
Авто, РОССИЯ, Chery
17:21 18.07.2024
 
Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян

Эксперт Тимкин рассказал, как улучшили Chery Tiggo 7 Pro Max

© Фото : CheryАвтомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : Chery
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В Россию идет обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max 2024, салон автомобиля переделан капитально. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин.
"С нуля изобретать ничего не стали, а попросту позаимствовали интерьер (с поправкой на габариты, конечно) у флагманского кроссовера Tiggo 8. Его главная отличительная черта – плавный изгиб относительно друг друга 12-дюймовых экранов приборки и медиасистемы", - отметил он.
По словам Тимкина, блок управления перенесли на переднюю панель, от короткого селектора управления трансмиссией отказались, рукоятку сделали из полупрозрачного пластика и украсили изображением тигра, обивку сделали коричневого цвета.
Кроме того, Chery отказался от от турбомотора 1.5 и вариатора в пользу двигателя 1.6 и 7-ступенчатого робота с двумя "мокрыми" сцеплениями.
"Многие "китайцы" огорошивают отсутствием так необходимых в нашей стране "теплых опций", - добавил Тимкин.
Так, в авто появятся обогревы форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, рулевого колеса, передних и задних сидений, а также функция дистанционного пуска двигателя и прогрева салона.
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АвтоРОССИЯChery
 
 
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