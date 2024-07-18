https://1prime.ru/20240718/avto-850250060.html

Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян

Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян - 18.07.2024, ПРАЙМ

Будьте готовы: что китайцы сделали с любимым кроссовером россиян

Юрий Тимкин. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:21+0300

2024-07-18T17:21+0300

2024-07-18T17:21+0300

авто

россия

chery

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В Россию идет обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max 2024, салон автомобиля переделан капитально. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин."С нуля изобретать ничего не стали, а попросту позаимствовали интерьер (с поправкой на габариты, конечно) у флагманского кроссовера Tiggo 8. Его главная отличительная черта – плавный изгиб относительно друг друга 12-дюймовых экранов приборки и медиасистемы", - отметил он.По словам Тимкина, блок управления перенесли на переднюю панель, от короткого селектора управления трансмиссией отказались, рукоятку сделали из полупрозрачного пластика и украсили изображением тигра, обивку сделали коричневого цвета.Кроме того, Chery отказался от от турбомотора 1.5 и вариатора в пользу двигателя 1.6 и 7-ступенчатого робота с двумя "мокрыми" сцеплениями."Многие "китайцы" огорошивают отсутствием так необходимых в нашей стране "теплых опций", - добавил Тимкин.Так, в авто появятся обогревы форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, рулевого колеса, передних и задних сидений, а также функция дистанционного пуска двигателя и прогрева салона.

https://1prime.ru/20240624/chery-849427708.html

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авто, россия, chery