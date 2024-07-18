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Байден заразился коронавирусом
Байден заразился коронавирусом - 18.07.2024, ПРАЙМ
Байден заразился коронавирусом
Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него мягкие симптомы болезни, сообщила его пресс-секретарь Крин Жан-Пьер.. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T05:30+0300
2024-07-18T05:30+0300
2024-07-18T05:30+0300
джо байден
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коронавирус
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НЬЮ-ЙОРК, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него мягкие симптомы болезни, сообщила его пресс-секретарь Крин Жан-Пьер.. "Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19", - говорится в ее заявлении.Как отмечается, Байден вакцинирован и сейчас испытывает мягкие симптомы болезни. Сообщается также, что он планирует быть на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, продолжая выполнять обязанности главы государства.
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джо байден, сша, коронавирус
Джо Байден, США, коронавирус
Байден заразился коронавирусом
Президент США заразился коронавирусом и испытывает легкие симптомы болезни
НЬЮ-ЙОРК, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него мягкие симптомы болезни, сообщила его пресс-секретарь Крин Жан-Пьер..
"Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19", - говорится в ее заявлении.
Как отмечается, Байден вакцинирован и сейчас испытывает мягкие симптомы болезни. Сообщается также, что он планирует быть на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, продолжая выполнять обязанности главы государства.
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