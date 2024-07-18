https://1prime.ru/20240718/bayden-850224940.html

Байден заразился коронавирусом

Байден заразился коронавирусом - 18.07.2024, ПРАЙМ

Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него мягкие симптомы болезни, сообщила его пресс-секретарь Крин Жан-Пьер.. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T05:30+0300

2024-07-18T05:30+0300

2024-07-18T05:30+0300

джо байден

сша

коронавирус

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_d7080d6f5bf19e002aa2b1a91d09ca5a.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него мягкие симптомы болезни, сообщила его пресс-секретарь Крин Жан-Пьер.. "Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19", - говорится в ее заявлении.Как отмечается, Байден вакцинирован и сейчас испытывает мягкие симптомы болезни. Сообщается также, что он планирует быть на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, продолжая выполнять обязанности главы государства.

https://1prime.ru/20240717/ssha-850219611.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, сша, коронавирус