Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден заразился коронавирусом - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240718/bayden-850224940.html
Байден заразился коронавирусом
Байден заразился коронавирусом - 18.07.2024, ПРАЙМ
Байден заразился коронавирусом
Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него мягкие симптомы болезни, сообщила его пресс-секретарь Крин Жан-Пьер.. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T05:30+0300
2024-07-18T05:30+0300
джо байден
сша
коронавирус
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_d7080d6f5bf19e002aa2b1a91d09ca5a.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него мягкие симптомы болезни, сообщила его пресс-секретарь Крин Жан-Пьер.. "Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19", - говорится в ее заявлении.Как отмечается, Байден вакцинирован и сейчас испытывает мягкие симптомы болезни. Сообщается также, что он планирует быть на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, продолжая выполнять обязанности главы государства.
https://1prime.ru/20240717/ssha-850219611.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_2340365def27ca6880d3fa8a8f58f344.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, сша, коронавирус
Джо Байден, США, коронавирус
05:30 18.07.2024
 
Байден заразился коронавирусом

Президент США заразился коронавирусом и испытывает легкие симптомы болезни

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 18 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него мягкие симптомы болезни, сообщила его пресс-секретарь Крин Жан-Пьер..
"Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19", - говорится в ее заявлении.
Как отмечается, Байден вакцинирован и сейчас испытывает мягкие симптомы болезни. Сообщается также, что он планирует быть на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, продолжая выполнять обязанности главы государства.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Байдена пытаются вытолкнуть из гонки. Но он не сойдет с дистанции
Вчера, 17:46
 
Джо БайденСШАкоронавирус
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала