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Байден раскритиковал Маска - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Байден раскритиковал Маска
Байден раскритиковал Маска - 18.07.2024, ПРАЙМ
Байден раскритиковал Маска
Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил американского бизнесмена Илона Маска в попытке купить президентские выборы, которые состоятся в ноябре. | 18.07.2024, ПРАЙМ
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джо байден
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил американского бизнесмена Илона Маска в попытке купить президентские выборы, которые состоятся в ноябре. Свое мнение главы Белого дома изложил на своей странице в соцсети X. Там он разместил два поста. Первый пост, где Байден написал "I'm sick (я заболел -ред.)", был опубликован после того, как у него был подтвержден коронавирус. Во втором посте президент прикрепил ссылку к сайту для сбора пожертвований для демократов. На странице сайта можно увидеть фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты республиканца Дональда Трампа. "Я устал ... от Илона Маска и его богатеньких дружков, пытающихся купить эти выборы (ноябрьские выборы - ред.). Если вы согласны, нажмите на ссылку", - написал президент.Белый дом подтвердил, что Байден заразился коронавирусом и испытывает мягкие симптомы болезни. Сам Байден ранее заявил, что он выйдет из гонки, если врачи обнаружат у него проблемы со здоровьем.
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сша, джо байден, илон маск
США, Джо Байден, Илон Маск
05:56 18.07.2024
 
Байден раскритиковал Маска

Байден обвинил Маска в попытке купить президентские выборы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил американского бизнесмена Илона Маска в попытке купить президентские выборы, которые состоятся в ноябре.
Свое мнение главы Белого дома изложил на своей странице в соцсети X. Там он разместил два поста. Первый пост, где Байден написал "I'm sick (я заболел -ред.)", был опубликован после того, как у него был подтвержден коронавирус. Во втором посте президент прикрепил ссылку к сайту для сбора пожертвований для демократов. На странице сайта можно увидеть фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты республиканца Дональда Трампа.
"Я устал ... от Илона Маска и его богатеньких дружков, пытающихся купить эти выборы (ноябрьские выборы - ред.). Если вы согласны, нажмите на ссылку", - написал президент.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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15 июля, 20:44
Белый дом подтвердил, что Байден заразился коронавирусом и испытывает мягкие симптомы болезни.
Сам Байден ранее заявил, что он выйдет из гонки, если врачи обнаружат у него проблемы со здоровьем.
 
СШАДжо БайденИлон Маск
 
 
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