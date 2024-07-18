https://1prime.ru/20240718/bayden-850225459.html

Байден раскритиковал Маска

Байден раскритиковал Маска - 18.07.2024, ПРАЙМ

Байден раскритиковал Маска

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил американского бизнесмена Илона Маска в попытке купить президентские выборы, которые состоятся в ноябре. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T05:56+0300

2024-07-18T05:56+0300

2024-07-18T05:56+0300

сша

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил американского бизнесмена Илона Маска в попытке купить президентские выборы, которые состоятся в ноябре. Свое мнение главы Белого дома изложил на своей странице в соцсети X. Там он разместил два поста. Первый пост, где Байден написал "I'm sick (я заболел -ред.)", был опубликован после того, как у него был подтвержден коронавирус. Во втором посте президент прикрепил ссылку к сайту для сбора пожертвований для демократов. На странице сайта можно увидеть фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты республиканца Дональда Трампа. "Я устал ... от Илона Маска и его богатеньких дружков, пытающихся купить эти выборы (ноябрьские выборы - ред.). Если вы согласны, нажмите на ссылку", - написал президент.Белый дом подтвердил, что Байден заразился коронавирусом и испытывает мягкие симптомы болезни. Сам Байден ранее заявил, что он выйдет из гонки, если врачи обнаружат у него проблемы со здоровьем.

https://1prime.ru/20240715/mask-850132482.html

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