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CNN выяснил, что может побудить Байдена отказаться от участия в выборах - 18.07.2024, ПРАЙМ
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CNN выяснил, что может побудить Байдена отказаться от участия в выборах
CNN выяснил, что может побудить Байдена отказаться от участия в выборах - 18.07.2024, ПРАЙМ
CNN выяснил, что может побудить Байдена отказаться от участия в выборах
Диагноз COVID-19 может побудить президента США Джо Байдена добровольно отказаться от участия в президентской гонке, передает CNN. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:06+0300
2024-07-18T16:07+0300
политика
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Диагноз COVID-19 может побудить президента США Джо Байдена добровольно отказаться от участия в президентской гонке, передает CNN.Отмечается, что существует множество других причин, по которым Байден может принять решение выйти из гонки. Растущая внутрипартийная критика его неудачных выступлений и дебатов с Трампом провоцирует спекуляции о возможной замене кандидата."Но, конечно, это возможность", — цитирует CNN политического комментатора телеканала Сары Элизабет Капп.Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на замену считается вице-президент США Камала Харрис. Многие демократы и доноры партии, а также бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, призывали Байдена снять свою кандидатуру.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Президент заразился коронавирусом, у него наблюдаются мягкие симптомы болезни.
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сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
16:06 18.07.2024 (обновлено: 16:07 18.07.2024)
 
CNN выяснил, что может побудить Байдена отказаться от участия в выборах

CNN: COVID у Байдена может стать предлогом для его отказа от участия в выбора

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Диагноз COVID-19 может побудить президента США Джо Байдена добровольно отказаться от участия в президентской гонке, передает CNN.
Отмечается, что существует множество других причин, по которым Байден может принять решение выйти из гонки. Растущая внутрипартийная критика его неудачных выступлений и дебатов с Трампом провоцирует спекуляции о возможной замене кандидата.
"Но, конечно, это возможность", — цитирует CNN политического комментатора телеканала Сары Элизабет Капп.
Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на замену считается вице-президент США Камала Харрис. Многие демократы и доноры партии, а также бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, призывали Байдена снять свою кандидатуру.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Президент заразился коронавирусом, у него наблюдаются мягкие симптомы болезни.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
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05:56
 
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