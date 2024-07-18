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Захарова оценила отказ Чехии признавать небиометрические паспорта РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Захарова оценила отказ Чехии признавать небиометрические паспорта РФ
Захарова оценила отказ Чехии признавать небиометрические паспорта РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Захарова оценила отказ Чехии признавать небиометрические паспорта РФ
Отказ Праги признать российские паспорта без биометрического чипа - недружественный шаг, он нацелен на затруднение пребывания в стране граждан России. Об этом... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:45+0300
2024-07-18T15:45+0300
чехия
россия
паспорт
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Отказ Праги признать российские паспорта без биометрического чипа - недружественный шаг, он нацелен на затруднение пребывания в стране граждан России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что страна с третьего июля прекратила признавать небиометрические паспорта российских граждан. Ведомство подчеркнуло, что лицам с таким документом запрещается находиться на чешской территории.Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что МИД расценивает решение Праги как очередной недружественный шаг, "который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительств".По ее словам, Чехия продемонстрировала намерение оказаться в авангарде западной русофобской политики.
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чехия, россия, паспорт, мария захарова, мид рф
ЧЕХИЯ, РОССИЯ, паспорт, Мария Захарова, МИД РФ
15:45 18.07.2024
 
Захарова оценила отказ Чехии признавать небиометрические паспорта РФ

МИД: отказ Чехии признавать небиометрические паспорта РФ - недружественный шаг

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Отказ Праги признать российские паспорта без биометрического чипа - недружественный шаг, он нацелен на затруднение пребывания в стране граждан России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что страна с третьего июля прекратила признавать небиометрические паспорта российских граждан. Ведомство подчеркнуло, что лицам с таким документом запрещается находиться на чешской территории.
Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что МИД расценивает решение Праги как очередной недружественный шаг, "который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительств".
По ее словам, Чехия продемонстрировала намерение оказаться в авангарде западной русофобской политики.
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ЧЕХИЯРОССИЯпаспортМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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