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Чехия получила компенсацию от Евросоюза за поставки вооружения Украине

Чехия получила компенсацию от Евросоюза за поставки вооружения Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ

Чехия получила компенсацию от Евросоюза за поставки вооружения Украине

Чехия получила почти 245 миллионов крон (около 10,6 миллиона долларов) в качестве компенсации от Европейского фонда мира за поставку оружия Украине, сообщило... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T22:39+0300

2024-07-18T22:39+0300

2024-07-18T22:39+0300

спецоперация на украине

чехия

европа

компенсация

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ПРАГА, 18 июл — ПРАЙМ. Чехия получила почти 245 миллионов крон (около 10,6 миллиона долларов) в качестве компенсации от Европейского фонда мира за поставку оружия Украине, сообщило издание České noviny со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. "Из созданного ЕС Европейского фонда мира (EPF) Чехия в 2024 году получила в качестве компенсации за поставленные на Украину военные материалы почти 245 миллионов крон. Еще примерно 127 миллионов крон (около 5,5 миллиона долларов) должны поступить в Прагу до конца этого года. Кроме того, Чехия получила более 35 миллионов крон (около 1,5 миллиона долларов) на обучение украинских солдат, отмечается в сообщении. Чехия получила первую часть компенсации за поставки военной техники на Украину в прошлом году несколькими платежами на общую сумму более 360 миллионов крон (около 15,6 миллионов долларов). В этом году компенсация ожидается в большем размере. В начале июля правительство Чехии рассекретило данные о поставках Украине военных материалов. С 24 февраля 2022 года на Украину из Чехии отправили материалы с армейских складов на 6,75 миллиарда крон. Среди них восемь единиц авиатехники, 131 БМП, 17,4 тысячи мин, 128 минометов, 435 средств ПВО и другое.Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, подготавливая кадры на территории разных стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.

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чехия, европа, компенсация