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Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак

Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак - 18.07.2024, ПРАЙМ

Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак

Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак на период рассмотрения иска прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Колымы. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T13:22+0300

2024-07-18T13:22+0300

2024-07-18T13:22+0300

россия

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магаданская область

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животные

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МАГАДАН, 18 июл - ПРАЙМ. Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак на период рассмотрения иска прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Колымы.Ранее прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев обратился в суд с исковым заявлением. Прокуратура придерживается позиции, согласно которой правило об усыплении неопасных бездомных животных противоречит федеральному законодательству и принципам гуманности.Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, 15 июля вступил в силу в Магаданской области. Ранее Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не оправданной ни загруженностью приютов, ни оптимизацией расходования бюджетных средств в региона.

https://1prime.ru/20240618/zhivotnye-849276138.html

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россия, магадан, магаданская область, суд, прокуратура, животные