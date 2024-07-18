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Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак
Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак - 18.07.2024, ПРАЙМ
Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак
Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак на период рассмотрения иска прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Колымы. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T13:22+0300
2024-07-18T13:22+0300
россия
магадан
магаданская область
суд
прокуратура
животные
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МАГАДАН, 18 июл - ПРАЙМ. Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак на период рассмотрения иска прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Колымы.Ранее прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев обратился в суд с исковым заявлением. Прокуратура придерживается позиции, согласно которой правило об усыплении неопасных бездомных животных противоречит федеральному законодательству и принципам гуманности.Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, 15 июля вступил в силу в Магаданской области. Ранее Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не оправданной ни загруженностью приютов, ни оптимизацией расходования бюджетных средств в региона.
https://1prime.ru/20240618/zhivotnye-849276138.html
магадан
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россия, магадан, магаданская область, суд, прокуратура, животные
РОССИЯ, Магадан, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, суд, прокуратура, животные
13:22 18.07.2024
 
Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак

Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак из-за иска прокуратуры

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МАГАДАН, 18 июл - ПРАЙМ. Суд в Магадане запретил убийство бездомных собак на период рассмотрения иска прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Колымы.
Ранее прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев обратился в суд с исковым заявлением. Прокуратура придерживается позиции, согласно которой правило об усыплении неопасных бездомных животных противоречит федеральному законодательству и принципам гуманности.
Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, 15 июля вступил в силу в Магаданской области.
Ранее Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не оправданной ни загруженностью приютов, ни оптимизацией расходования бюджетных средств в региона.
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РОССИЯМагаданМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬсудпрокуратураживотные
 
 
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