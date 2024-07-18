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Мир предупредили о гонке вооружений. И не только между Россией и США
Мир предупредили о гонке вооружений. И не только между Россией и США - 18.07.2024, ПРАЙМ
Мир предупредили о гонке вооружений. И не только между Россией и США
Эксперты предсказывают более сложную гонку вооружений, чем между Россией и США, пишет Reuters. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T09:28+0300
2024-07-18T09:28+0300
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Эксперты предсказывают более сложную гонку вооружений, чем между Россией и США, пишет Reuters.Как отмечается в статье, в этой гонке вооружений, в отличие от эпохи холодной войны, будут не два полярных участника, а более сложная конфигурация. В процесс могут быть вовлечены Китай и азиатские союзники США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 1980-х годах США и СССР подписали договор о ракетах средней и меньшей дальности, который ограничивал ядерные и обычные вооружения средней дальности. В 2019 году США вышли из договора, обвиняя Россию в его нарушении.Со своей стороны, Россия заявила о возобновлении производства ракет средней и малой дальности и возможном их размещении.Сейчас США планируют развернуть в Германии системы SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковые ракеты. Эксперты указывают на тенденцию эскалации напряженности. Развертывание новых систем может привести к увеличению риска военной конфронтации.Не исключена, например, возможность непредвиденных ударов.В ответ на действия США и России увеличить свои ракетные силы может Китай. США уже начали размещать оружие средней дальности в Азии, что может привести к вовлечению Пекина и его союзников.Эксперты сомневаются в возможности заключения нового соглашения о контроле над вооружениями между Россией и США. В то же время, США не смогут вернуться к договору из-за необходимости конкурировать с Китаем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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оружие, сша, россия, китай, гонка вооружений
оружие, США, РОССИЯ, КИТАЙ, Вооружения, гонка вооружений
Мир предупредили о гонке вооружений. И не только между Россией и США
Reuters: новая гонка вооружений будет сложнее и опаснее предыдущей
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ.
Эксперты предсказывают более сложную гонку вооружений, чем между Россией и США, пишет Reuters
.
Как отмечается в статье, в этой гонке вооружений, в отличие от эпохи холодной войны, будут не два полярных участника, а более сложная конфигурация. В процесс могут быть вовлечены Китай и азиатские союзники США.
В 1980-х годах США и СССР подписали договор о ракетах средней и меньшей дальности, который ограничивал ядерные и обычные вооружения средней дальности. В 2019 году США вышли из договора, обвиняя Россию в его нарушении.
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Со своей стороны, Россия заявила о возобновлении производства ракет средней и малой дальности и возможном их размещении.
Сейчас США планируют развернуть в Германии системы SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковые ракеты. Эксперты указывают на тенденцию эскалации напряженности. Развертывание новых систем может привести к увеличению риска военной конфронтации.
Не исключена, например, возможность непредвиденных ударов.
В ответ на действия США и России увеличить свои ракетные силы может Китай. США уже начали размещать оружие средней дальности в Азии, что может привести к вовлечению Пекина и его союзников.
Эксперты сомневаются в возможности заключения нового соглашения о контроле над вооружениями между Россией и США. В то же время, США не смогут вернуться к договору из-за необходимости конкурировать с Китаем.