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Honda может вернуть на рынок свою самую надежную модель - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Honda может вернуть на рынок свою самую надежную модель
Honda может вернуть на рынок свою самую надежную модель - 18.07.2024, ПРАЙМ
Honda может вернуть на рынок свою самую надежную модель
Японский концерн Honda может вернуть модель Element в новой электрической версии, передает портал 32cars.ru. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:49+0300
2024-07-18T10:57+0300
honda
авто
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Японский концерн Honda может вернуть модель Element в новой электрической версии, передает портал 32cars.ru.Пара патентов, поданных концерном Honda, указывает на возможное возвращение этой популярной модели. Один из патентов касается крепления кемпера, который увеличивает размер автомобиля примерно в два раза и крепится к задней части и крыше автомобиля.Однако больше внимания привлекает сам автомобиль, к которому крепится кемпер. Этот внедорожник имеет внушительный дорожный просвет и прямоугольную форму, напоминающую Honda Element. Особенно заметное сходство проявляется в дверях, где задняя дверь меньшего размера открывается в противоположную сторону от передней двери, как и у Honda Element.Возрождение Honda Element в электрической версии может привлечь внимание поклонников, которым не хватало этой модели уже более десяти лет.
https://1prime.ru/20230406/840307396.html
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honda, авто
Honda, Авто
10:49 18.07.2024 (обновлено: 10:57 18.07.2024)
 
Honda может вернуть на рынок свою самую надежную модель

32cars.ru: Honda может воскресить модель Element в эпоху электромобилей

© CC BY 2.0 / phototramАвтомобиль Honda Element
Автомобиль Honda Element - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© CC BY 2.0 / phototram
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Японский концерн Honda может вернуть модель Element в новой электрической версии, передает портал 32cars.ru.
Пара патентов, поданных концерном Honda, указывает на возможное возвращение этой популярной модели. Один из патентов касается крепления кемпера, который увеличивает размер автомобиля примерно в два раза и крепится к задней части и крыше автомобиля.
Однако больше внимания привлекает сам автомобиль, к которому крепится кемпер. Этот внедорожник имеет внушительный дорожный просвет и прямоугольную форму, напоминающую Honda Element. Особенно заметное сходство проявляется в дверях, где задняя дверь меньшего размера открывается в противоположную сторону от передней двери, как и у Honda Element.
Возрождение Honda Element в электрической версии может привлечь внимание поклонников, которым не хватало этой модели уже более десяти лет.
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