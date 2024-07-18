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Honda может вернуть на рынок свою самую надежную модель

Honda может вернуть на рынок свою самую надежную модель - 18.07.2024, ПРАЙМ

Honda может вернуть на рынок свою самую надежную модель

Японский концерн Honda может вернуть модель Element в новой электрической версии, передает портал 32cars.ru. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T10:49+0300

2024-07-18T10:49+0300

2024-07-18T10:57+0300

honda

авто

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Японский концерн Honda может вернуть модель Element в новой электрической версии, передает портал 32cars.ru.Пара патентов, поданных концерном Honda, указывает на возможное возвращение этой популярной модели. Один из патентов касается крепления кемпера, который увеличивает размер автомобиля примерно в два раза и крепится к задней части и крыше автомобиля.Однако больше внимания привлекает сам автомобиль, к которому крепится кемпер. Этот внедорожник имеет внушительный дорожный просвет и прямоугольную форму, напоминающую Honda Element. Особенно заметное сходство проявляется в дверях, где задняя дверь меньшего размера открывается в противоположную сторону от передней двери, как и у Honda Element.Возрождение Honda Element в электрической версии может привлечь внимание поклонников, которым не хватало этой модели уже более десяти лет.

https://1prime.ru/20230406/840307396.html

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honda, авто