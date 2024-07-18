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Число выданных в России потребкредитов в июне сократилось на 4,7% к маю - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Число выданных в России потребкредитов в июне сократилось на 4,7% к маю
Число выданных в России потребкредитов в июне сократилось на 4,7% к маю - 18.07.2024, ПРАЙМ
Число выданных в России потребкредитов в июне сократилось на 4,7% к маю
Количество выданных в РФ потребительских кредитов в июне 2024 года сократилось на 4,7% по отношению к предыдущему месяцу и составило 3,38 миллиона, сообщается в | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:48+0300
2024-07-18T11:48+0300
экономика
банки
кредит
потребительский кредит
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Количество выданных в РФ потребительских кредитов в июне 2024 года сократилось на 4,7% по отношению к предыдущему месяцу и составило 3,38 миллиона, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в .. НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в июне 2024 года составило 3,38 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7% (в мае 2024 года – 3,55 миллиона единиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что показатель объема выданных потребкредитов снизился в июне в месячном выражении на 3%, до 601,1 миллиарда рублей. В то же время среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов). В региональном разрезе наибольшее количество потребительских кредитов в июне было выдано в Москве (168,1 тысячи), Московской области (156,7 тысячи), Краснодарском крае (129,5 тысячи), Свердловской области (111,8 тысячи) и Башкирии (107,7 тысячи). При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне по сравнению с маем была зафиксирована в Иркутской (-7,4%), Ленинградской (-6,7%) и Новосибирской (-6,4%) областях, а также в Красноярском (-5,9%) и Забайкальском (-5,9%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц снизился на 3,9% и 4,1% соответственно. "Постепенно жесткая денежно-кредитная политика регулятора "охлаждает" рынок необеспеченного кредитования. Вместе с тем, возросшие доходы населения позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что банки предоставляют потребкредиты прежде всего тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых соответствует приемлемым значениям", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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банки, кредит, потребительский кредит
Экономика, Банки, кредит, потребительский кредит
11:48 18.07.2024
 
Число выданных в России потребкредитов в июне сократилось на 4,7% к маю

Число выданных в России потребкредитов в июне упало на 4,7% к маю, до 3,38 млн

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСбербанк.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Количество выданных в РФ потребительских кредитов в июне 2024 года сократилось на 4,7% по отношению к предыдущему месяцу и составило 3,38 миллиона, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в .. НБКИ, количество выданных потребительских кредитов в июне 2024 года составило 3,38 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7% (в мае 2024 года – 3,55 миллиона единиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель объема выданных потребкредитов снизился в июне в месячном выражении на 3%, до 601,1 миллиарда рублей. В то же время среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов).
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В региональном разрезе наибольшее количество потребительских кредитов в июне было выдано в Москве (168,1 тысячи), Московской области (156,7 тысячи), Краснодарском крае (129,5 тысячи), Свердловской области (111,8 тысячи) и Башкирии (107,7 тысячи).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июне по сравнению с маем была зафиксирована в Иркутской (-7,4%), Ленинградской (-6,7%) и Новосибирской (-6,4%) областях, а также в Красноярском (-5,9%) и Забайкальском (-5,9%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц снизился на 3,9% и 4,1% соответственно.
"Постепенно жесткая денежно-кредитная политика регулятора "охлаждает" рынок необеспеченного кредитования. Вместе с тем, возросшие доходы населения позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что банки предоставляют потребкредиты прежде всего тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых соответствует приемлемым значениям", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
 
ЭкономикаБанкикредитпотребительский кредит
 
 
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