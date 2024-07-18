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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 19 июля

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 19 июля - 18.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 19 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, 12,02 рубля, курс доллара - 87,88 рубля, курс евро - 96,10 рубля, следует из данных Банка России. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:40+0300

2024-07-18T17:40+0300

2024-07-18T18:56+0300

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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, 12,02 рубля, курс доллара - 87,88 рубля, курс евро - 96,10 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.Центральный банк РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро, на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс китайского юаня, как и прежде, определяется по рыночному курсу, установленному на Московской бирже.

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банк россии, курсы валют, доллар, евро, юань, курс