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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 19 июля
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 19 июля - 18.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 19 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, 12,02 рубля, курс доллара - 87,88 рубля, курс евро - 96,10 рубля, следует из данных Банка России. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:40+0300
2024-07-18T17:40+0300
2024-07-18T18:56+0300
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, 12,02 рубля, курс доллара - 87,88 рубля, курс евро - 96,10 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.Центральный банк РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро, на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс китайского юаня, как и прежде, определяется по рыночному курсу, установленному на Московской бирже.
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банк россии, курсы валют, доллар, евро, юань, курс
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, Курсы валют, доллар, евро, юань, КУРС
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 19 июля
ЦБ: курс доллара на 19 июля - 87,88 рубля, евро - 96,10 рубля, юаня - 12,02 руб
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, 12,02 рубля, курс доллара - 87,88 рубля, курс евро - 96,10 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Центральный банк РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро, на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс китайского юаня, как и прежде, определяется по рыночному курсу, установленному на Московской бирже.