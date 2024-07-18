Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить президентские выборы - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240718/mask-850226588.html
Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить президентские выборы
Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить президентские выборы - 18.07.2024, ПРАЙМ
Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить президентские выборы
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику главы Белого дома Джо Байдена, который обвинил Маска и "его богатых друзей" в намерении купить выборы... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T08:54+0300
2024-07-18T08:55+0300
сша
джо байден
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику главы Белого дома Джо Байдена, который обвинил Маска и "его богатых друзей" в намерении купить выборы президента, которые пройдут в ноябре. Как заявил ранее Байден, он устал "от Илона Маска и его богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы". Также глава государства прикрепил к одному из своих постов ссылку к сайту для сбора пожертвований для демократов. На странице этого сайта можно увидеть фотографии Маска и другого кандидата в президенты, основного конкурента Байдена, выдвиженца от республиканцев Дональда Трампа. "Я живу в его голове (Байдена - ред.) совершенно бесплатно", - написал Маск в ответ на пост пользователя соцсети X, где приведен скриншот постов главы Белого дома. Маск ранее заявил, что Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе X, в которых в режиме реального времени могут принимать участие зрители.
https://1prime.ru/20240717/mask-850198435.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, илон маск
США, Джо Байден, Илон Маск
08:54 18.07.2024 (обновлено: 08:55 18.07.2024)
 
Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить президентские выборы

Маск в ответ на слова Байдена заявил, что "бесплатно живет" в его голове

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику главы Белого дома Джо Байдена, который обвинил Маска и "его богатых друзей" в намерении купить выборы президента, которые пройдут в ноябре.
Как заявил ранее Байден, он устал "от Илона Маска и его богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы". Также глава государства прикрепил к одному из своих постов ссылку к сайту для сбора пожертвований для демократов. На странице этого сайта можно увидеть фотографии Маска и другого кандидата в президенты, основного конкурента Байдена, выдвиженца от республиканцев Дональда Трампа.
"Я живу в его голове (Байдена - ред.) совершенно бесплатно", - написал Маск в ответ на пост пользователя соцсети X, где приведен скриншот постов главы Белого дома.
Маск ранее заявил, что Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе X, в которых в режиме реального времени могут принимать участие зрители.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Маск объявил о переезде X из Калифорнии из-за нового закона штата
Вчера, 08:11
 
СШАДжо БайденИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала