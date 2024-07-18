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Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить президентские выборы

Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить президентские выборы - 18.07.2024, ПРАЙМ

Маск ответил на обвинения Байдена в попытке купить президентские выборы

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику главы Белого дома Джо Байдена, который обвинил Маска и "его богатых друзей" в намерении купить выборы... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T08:54+0300

2024-07-18T08:54+0300

2024-07-18T08:55+0300

сша

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику главы Белого дома Джо Байдена, который обвинил Маска и "его богатых друзей" в намерении купить выборы президента, которые пройдут в ноябре. Как заявил ранее Байден, он устал "от Илона Маска и его богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы". Также глава государства прикрепил к одному из своих постов ссылку к сайту для сбора пожертвований для демократов. На странице этого сайта можно увидеть фотографии Маска и другого кандидата в президенты, основного конкурента Байдена, выдвиженца от республиканцев Дональда Трампа. "Я живу в его голове (Байдена - ред.) совершенно бесплатно", - написал Маск в ответ на пост пользователя соцсети X, где приведен скриншот постов главы Белого дома. Маск ранее заявил, что Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе X, в которых в режиме реального времени могут принимать участие зрители.

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сша, джо байден, илон маск