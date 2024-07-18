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Мишустин раскрыл, как морские компании сохранят миллиарды рублей
Мишустин раскрыл, как морские компании сохранят миллиарды рублей - 18.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин раскрыл, как морские компании сохранят миллиарды рублей
Законопроект о продлении до 2037 года пониженных страховых взносов к выплатам членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:04+0300
2024-07-18T16:04+0300
2024-07-18T16:04+0300
михаил мишустин
море
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Законопроект о продлении до 2037 года пониженных страховых взносов к выплатам членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и СПГ в морских портах РФ), поможет морским транспортным компаниям сэкономить около 14 миллиардов рублей, что скажется, в том числе, на их возможностях по выплате заработной платы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В России более 10 лет действует нулевая ставка по страховым взносам, которые начисляются на выплаты экипажам судов из Российского международного реестра. "По поручению президента разработан законопроект о продлении такой льготы. Реализация этой инициативы поможет увеличить долю судов под флагом нашей страны в мировом торговом флоте - такая цель поставлена в Морской доктрине РФ. Предполагается, что благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 миллиардов рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе по выплате заработной платы", – отметил Мишустин в ходе совещания с кабмином. Глава правительства отметил, что благодаря действующей мере количество зарегистрированных в реестре судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек.
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михаил мишустин, море
Мишустин раскрыл, как морские компании сохранят миллиарды рублей
Мишустин: продление льготы по страховым взносам сохранит морским компаниям 14 млрд руб
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Законопроект о продлении до 2037 года пониженных страховых взносов к выплатам членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и СПГ в морских портах РФ), поможет морским транспортным компаниям сэкономить около 14 миллиардов рублей, что скажется, в том числе, на их возможностях по выплате заработной платы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В России более 10 лет действует нулевая ставка по страховым взносам, которые начисляются на выплаты экипажам судов из Российского международного реестра.
"По поручению президента разработан законопроект о продлении такой льготы. Реализация этой инициативы поможет увеличить долю судов под флагом нашей страны в мировом торговом флоте - такая цель поставлена в Морской доктрине РФ. Предполагается, что благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 миллиардов рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе по выплате заработной платы", – отметил Мишустин в ходе совещания с кабмином.
Глава правительства отметил, что благодаря действующей мере количество зарегистрированных в реестре судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек.
Мишустин призвал изменить стандарты водных перевозок в новых регионах