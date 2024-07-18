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Столтенберг назвал сроки начала работы миссии НАТО по помощи Украине

Столтенберг назвал сроки начала работы миссии НАТО по помощи Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ

Столтенберг назвал сроки начала работы миссии НАТО по помощи Украине

Миссия НАТО, чьей задачей будет осуществление координации помощи Украине, начнет свою работу в сентябре, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:17+0300

2024-07-18T12:17+0300

2024-07-18T12:23+0300

спецоперация на украине

йенс столтенберг

нато

украина

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Миссия НАТО, чьей задачей будет осуществление координации помощи Украине, начнет свою работу в сентябре, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Это заявление он сделал по прибытии на заседание саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. "Я рад сообщить, что командование будет готово к работе в сентябре, в его составе в Германии будет работать 700 сотрудников", - сказал Столтенберг.На саммите в Вашингтоне члены Североатлантического альянса решили создать специальную миссию для координации военной помощи Украине и для обучения военных ВСУ.По словам Столтенберга, миссия будет проводиться под предводительством генерала НАТО. Сама же помощь, как добавил генсек, также будет оказываться через хабы в восточной части альянса.

https://1prime.ru/20240718/ukraina-850230728.html

украина

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йенс столтенберг, нато, украина