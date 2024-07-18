Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Столтенберг назвал сроки начала работы миссии НАТО по помощи Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240718/missiya-850239015.html
Столтенберг назвал сроки начала работы миссии НАТО по помощи Украине
Столтенберг назвал сроки начала работы миссии НАТО по помощи Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
Столтенберг назвал сроки начала работы миссии НАТО по помощи Украине
Миссия НАТО, чьей задачей будет осуществление координации помощи Украине, начнет свою работу в сентябре, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:17+0300
2024-07-18T12:23+0300
спецоперация на украине
йенс столтенберг
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043163_0:98:3006:1789_1920x0_80_0_0_2806b5ee008ae3578d4f4654a53e1536.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Миссия НАТО, чьей задачей будет осуществление координации помощи Украине, начнет свою работу в сентябре, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Это заявление он сделал по прибытии на заседание саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. "Я рад сообщить, что командование будет готово к работе в сентябре, в его составе в Германии будет работать 700 сотрудников", - сказал Столтенберг.На саммите в Вашингтоне члены Североатлантического альянса решили создать специальную миссию для координации военной помощи Украине и для обучения военных ВСУ.По словам Столтенберга, миссия будет проводиться под предводительством генерала НАТО. Сама же помощь, как добавил генсек, также будет оказываться через хабы в восточной части альянса.
https://1prime.ru/20240718/ukraina-850230728.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043163_246:0:2761:1886_1920x0_80_0_0_af52307bf7cb3c14686850710f95bbcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
йенс столтенберг, нато, украина
Спецоперация на Украине, Йенс Столтенберг, НАТО, УКРАИНА
12:17 18.07.2024 (обновлено: 12:23 18.07.2024)
 
Столтенберг назвал сроки начала работы миссии НАТО по помощи Украине

Генсек НАТО: миссия по координации помощи Украине заработает в сентябре

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк13-й Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
13-й Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Миссия НАТО, чьей задачей будет осуществление координации помощи Украине, начнет свою работу в сентябре, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Это заявление он сделал по прибытии на заседание саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.
"Я рад сообщить, что командование будет готово к работе в сентябре, в его составе в Германии будет работать 700 сотрудников", - сказал Столтенберг.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
"Катастрофический сценарий". Стало известно, на что НАТО готова на Украине
10:10
На саммите в Вашингтоне члены Североатлантического альянса решили создать специальную миссию для координации военной помощи Украине и для обучения военных ВСУ.
По словам Столтенберга, миссия будет проводиться под предводительством генерала НАТО. Сама же помощь, как добавил генсек, также будет оказываться через хабы в восточной части альянса.
 
Спецоперация на УкраинеЙенс СтолтенбергНАТОУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала