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Глава Минэкономики Словакии обсудила с послом Украины поставки нефти РФ
Глава Минэкономики Словакии обсудила с послом Украины поставки нефти РФ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Глава Минэкономики Словакии обсудила с послом Украины поставки нефти РФ
Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:34+0300
2024-07-18T17:34+0300
2024-07-18T17:51+0300
нефть
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении транзита части российской нефти, и выразила надежду на решение вопроса."Сегодня я говорила с украинским послом в Словакии господином Мирославом Кастраном о текущей ситуации с ограничением части поставок нефти в Словакию из-за украинского санкционного списка", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.Она выразила надежду, что данный вопрос будет решен.Ранее Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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нефть, словакия, россия, украина
Нефть, Энергетика, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
Глава Минэкономики Словакии обсудила с послом Украины поставки нефти РФ
Глава Минэка Словакии обсудила с послом Украины ограничения на транзит нефти РФ
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении транзита части российской нефти, и выразила надежду на решение вопроса.
"Сегодня я говорила с украинским послом в Словакии господином Мирославом Кастраном о текущей ситуации с ограничением части поставок нефти в Словакию из-за украинского санкционного списка", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.
Она выразила надежду, что данный вопрос будет решен.
Ранее Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Bloomberg: игры России усложнили отслеживание тайных перевалок нефти