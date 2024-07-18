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Венгрия готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной

Венгрия готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной - 18.07.2024, ПРАЙМ

Венгрия готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной

Венгрия готова предоставить на своей территории "любое место" для проведения переговоров между представителями России и Украины для урегулирования кризиса,... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T05:36+0300

2024-07-18T05:36+0300

2024-07-18T05:36+0300

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ООН, 18 июл - ПРАЙМ. Венгрия готова предоставить на своей территории "любое место" для проведения переговоров между представителями России и Украины для урегулирования кризиса, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Через два дня после начала войны я связался с министром (иностранных дел РФ Сергеем - ред.) Лавровым и с господином (Андреем) Ермаком, главой администрации президента Украины", - рассказал в интервью РИА НовостиэПо словам Сийярто, он сказал обоим собеседникам одно и то же - Венгрия всегда готова содействовать переговорам."Мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы", - подчеркнул министр. "Так что если мы нужны, мы в (вашем - ред.) распоряжении", - указал Сийярто.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849995837.html

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венгрия, украина, россия